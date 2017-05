96-Coach Breitenreiter: "Wir müssen professioneller werden"

Ist 96 fit ge­nug für den Aufstiegsendspurt? Darauf gab es im Heidenheim-Spiel (2:0) eine klare Antwort. Ja! „Vier Spieler von uns sind über zwölf Kilometer gelaufen, das ist beeindruckend“, findet 96-Trainer André Breitenreiter. Trotzdem machte er am Montag einen Fitness-Check, einen Laktattest, um Daten für die individuellen Sommer-Trainingspläne der Profis sammeln. Dafür zapften Mitarbeiter der MHH am Montag den Spielern Blut ab. „Der Zeitpunkt ist super“, findet Breitenreiter. Aber er wundert sich, weil die Spieler lange nicht mehr für 96 geblutet hatten. „Der letzte Laktattest wurde im Sommer gemacht“, erklärt Breitenreiter, „und ich höre: Vorher gab es den Test auch selten. Da ist noch Luft nach oben, was Professionalität angeht.“