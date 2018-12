Hannover 96 lässt außerordentliche Mitgliederversammlung platzen

Banner in der 96-Nordkurve. ©

50+1-Streit, Fanproteste und drohende DFL-Strafe: Die Hintergründe in der Chronologie

Diese Gründe führt 96 an

1) Auf der geplanten, ordentlichen Mitgliederversammlung (23. März) stehen die drei Aufsichtsratsmitglieder (Veronika von Lintel, Michael Beck und Valentin Schmidt), die bei der außerordentlichen Versammlung abgewählt werden sollen, eh nicht mehr für den nächsten Aufsichtsrat zur Verfügung.

2) Bei einer Abwahl kann laut Satzung nicht direkt eine Neuwahl stattfinden. Es müsste also eine weitere außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden, sollte der Aufsichtsrat nicht mehr beschlussfähig sein.

3) Der Kosten- und Personalaufwand für zusätzliche Versammlungen. „Er stünde in keinem Verhältnis zum Begehren“, heißt es in der Mitteilung. Circa 80000 Euro fallen pro Versammlung an, bei drei außerordentlichen wären es dann 240000 Euro.

4) Nach der Vereinssatzung würden „die auf einer der außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählten neuen Aufsichtsratsmitglieder ohnehin nur bis zum 23. März 2019 im Amt bleiben“.