Rosenthal bei Regionalligist VfB Oldenburg: Gibt’s ein Wiedersehen mit der 96-Legende?

Auf den VfB Oldenburg warten 96 II und die Germanen

Sollte Rosenthal es sich spontan tatsächlich anders überlegen und nicht nur am Training, sondern auch am Spielbetrieb teilnehmen wollen, warten gleich zwei interessante Partien: Am kommenden Samstag (14 Uhr) erwartet der VfB die zweite Mannschaft von Hannover 96, für die Rosenthal einst selbst spielte. Eine gute Woche später geht es für die Oldenburger dann in die Region Hannover: Gegner am Sonntag (24. Februar, 14 Uhr) ist der 1. FC Germania Egestorf/Langreder.