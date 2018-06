Hannover 96: Letztes Angebot für Niclas Füllkrug und Treffen mit Borussia Mönchengladbach

Es läuft gerade nicht so gut für Max Kruse. Der Ex-Gladbacher pokert in Las Vegas und hat gerade keine Siegsträhne. Sein Club Werder Bremen pokert an der Weser mit offenem Blatt um Kruse. Über 20 Millionen Euro müsste die Ablösesumme schon liegen. Ein Kruse-Verkauf ließe dann auch Martin Harnik etwas ratlos zurück. Der frühere 96-Stürmer wollte doch in Bremen mit Kruse spielen. Hoffentlich hat er sich nicht verzockt. Als Sieger wird aber gewiss Niclas Füllkrug aus dem Sommer-Poker hervorgehen.

Borussia Mönchengladbach und 96 treffen sich angeblich an diesem Wo­chenende zum finalen Roulette. Schwarz-Weiß-Grün oder Schwarz-Weiß-Grün – zwischen den Farben müsste Füllkrug sich nicht entscheiden. Tatsächlich stimmt es, dass der 25-Jährige gern für Gladbach spielen würde, aber bei 96 fliegen ihm die Herzen zu. Damit kann der Ricklinger gut leben.