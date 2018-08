Bekommt Hannover 96 einen neuen Sané? Linton Maina spielt sich in die Startelf

Sie ähneln sich halt, auch wenn sportlich noch Welten zwischen ihnen liegen – und sich Vergleiche von daher verbieten würden. Linton Maina hat nur lausige 33 Minuten in der Bundesliga gespielt – sein Doppelgänger Leroy Sané ist Stammspieler beim englischen Meister Manchester City unter dem Trainerstar Pep Guardiola. Aber wer weiß, was in drei Jahren ist, wenn Maina so alt sein wird wie Sané jetzt. Ist Maina vielleicht sogar der neue Sané?

​Bazee zu oft in der Werkstatt

Das kann noch keiner seriös beantworten – aber sicher ist, dass sich Maina bei 96 gut entwickelt. „Macht euch keine Sorgen, er ist bei mir in guten Händen“, sagte André Breitenreiter. Der Ex-Profi hat das Negativ-Beispiel auch im Team. Wenn Breitenreiter sagt, „es gibt genügend Spieler, die verheizt wurden und zu schnell zu groß gemacht worden sind“, dann gilt das auch für Noah Sarenren Bazee. Die große öffentliche Wahrnehmung steht in keinem Verhältnis zu seiner Leistung. Die vermeintliche 96-Rakete stand zu oft in der Werkstatt.

Das Talent hat noch nicht gehalten, was es versprochen hatte. 118 Minuten hat es in der vergangenen Saison nur gespielt. Zu verletzungsanfällig ist Sarenen Bazee. Der Trainer wäre schon froh, wenn der 21-Jährige mal dauerhaft trainieren könnte. So kann Breitenreiter nicht mit ihm planen.

Beim ersten Pflichtspiel am Sonntag im DFB-Pokal in Karlsruhe aber stehen die beiden jungen Wilden plötzlich in der ersten Reihe. Maina hat seinen Startplatz so gut wie sicher. Beim 2:0 im Abschlusstest gegen den spanischen Erstligisten Ath­letic Bilbao ersetzte er den verletzten Genki Haraguchi – und das dürfte sich in Karlsruhe wiederholen.