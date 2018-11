Linton Maina im Interview: Ohne Steven Cherundolo wäre ich nicht mehr bei Hannover 96

Anzeige

Schreck-Moment: Linton Maina brach am Mittwoch das Training nach einem Tritt gegen das Schienbein ab, er war mit Torwart Leo Weinkauf zusammengeprallt – zum Glück nur eine Prellung. Zuvor gab er Auskunft über sein erstes Bundesligator beim 2:1 gegen Wolfsburg und über seine Pläne. Das sagt der 19-Jährige über ... ... seinen Weg nach Hannover. Beim Ländervergleich in Duisburg habe ich für Berlin gespielt. Dabei hat mich Christoph Dabrowski beobachtet und zu 96 geholt. Vorher war ich bei RB Leipzig zum Probetraining, die wollten mich aber nicht. Ich war zwar früher Hertha-Fan, aber von dem Verein hat sich keiner gemeldet. Ich habe dann noch überlegt, ob ich wirklich raus wollte aus Berlin, bin aber froh, dass ich mich für Hannover entschieden habe. Für mich gab es keinen Plan B, ich habe alles auf die Karte Fußball gesetzt. .. die wichtigsten Bezugspersonen. Meine Mama und mein damaliger Trainer Lucio bei Pfefferwerk, der wie ein großer Bruder für mich ist. ... sein Leben in Berlin. Meine Mutter ist alleinerziehend, sie hat alles für mich und meine ältere Schwester gegeben. Ich bin am Prenzlauer Berg groß geworden. Ich hatte keine schwierige Kindheit. Wir waren zwar nicht reich, aber mir kam es so vor. Mama ist auch fußballverrückt. Sie arbeitet beim Verein Pfefferwerk und hat da auch mal Trainingseinheiten beaufsichtigt. Mein Vater kommt aus Kenia, er war dort früher Tänzer. Er wohnt auch in Berlin. Ich liebe Berlin, ich bin immer wieder froh, da hinzufahren.

Das ist Hannovers Youngster Linton Maina: Der 19-jährige Linton Maina spielt seit Juli 2014 bei Hannover 96. Er wechselte mit 15 Jahren von seinem Jugendverein SV Empor Berlin zur U17 der Roten. © Joel Drießen Weiter ging es für den Youngster in der U19 von 96. © Priesemann (Archiv) Seit Januar ist der Youngster fester Bestandteil im Training der Profi-Mannschaft von Hannover 96, zuvor trainierte er sporadisch im Team André Breitenreiters mit. © Petrow Beim letzten Testspiel vor dem Rückrundenstart, einem 4:1-Sieg über den SC Paderborn, steuerte Linton Maina einen Treffer bei. © Florian Petrow Linton Maina im Trainingsduell mit Oliver Sorg. © Sielski-Press Langfristiger Vertrag: Im Februar 2018 unterschrieb Linton Maina bis 2022 bei Hannover 96. © Hannover 96 Erster Bundesliga-Einsatz: Im März 2018 wird Linton Maina im Spiel bei Borussia Dortmund in der 86. Minute für Marvin Bakalorz eingewechselt. © imago/Eibner André Breitenreiter lobte nach dem Spiel beim BVB die "unbekümmerte Art" von Linton Maina. © imago/Jan Huebner Linton Maina kam bereits für für Deutschlands U19 und U20 zum Einsatz. © imago/Sportfoto Rudel Trickreich: Linton Maina kappt ab, Dortmunds Thomas Delaney grätscht ins Leere. © Maike Lobback Top-Entdeckungen mit Herz: Beim 6:0 im Pokal gegen Karlsruhe gratuliert der quirlige Maina dem Märchenjokerprinz Hendrik Weydandt. © imago/Jan Huebner Erster Rückschlag: Im Spiel gegen Hoffenheim (1:3) am 29. September 2018 verletzte sich Maina am Knie und fiel wochenlang aus. © Maike Lobback Am 9. November kehrte Maina überraschend in die Startelf zurück. Gegen den VfL Wolfsburg erzielte er per schönem Volleyschuss seinen ersten Bundesliga-Treffer. Hannover 96 gewann das Spiel mit 2:1. © Swen Pförtner/dpa

... Dankbarkeit für seine Mutter. Ich werfe mein Geld nicht aus dem Fenster und versuche, meiner Mutter so viel wie möglich zurückzugeben. Dabei geht es gar nicht um Geld, Momente wie das erste Tor sind für sie viel schöner als jeder Geldschein. ... den Abschied mit 15 Jahren von Freunden und Familie in Berlin. Es war anfangs gar nicht so schwer, im ersten Jahr bin ich auch an den freien Wochenenden kaum nach Hause gefahren. Das zweite Jahr war schwieriger, da hatte ich viel Heimweh und war fast an jedem Wochenende in Berlin. Wenn Steven Cherundolo damals nicht mein Trainer gewesen wäre, wäre ich wohl nicht mehr bei 96. Ich habe mir da ein paar Sachen geleistet, die nicht gehen, aber er hat trotzdem zu mir gehalten. Danach war dann Christoph Dabrowski mein Trainer, was sehr gut für meine Entwicklung war. ... die Aufnahme in der 96-Mannschaft. Ich habe mich anfangs sehr zurückgehalten. Und es ist ganz selbstverständlich, dass man als jüngerer Spieler die Bälle vom Platz trägt. Ich hätte nie gedacht, dass man so gut aufgenommen wird. Ich hatte mir ausgemalt, dass die viel älter sind und dass dann auf einmal so ein großer und breiter Philipp Tschauner vor mir stehen wird (lacht) – da hatte ich schon ein bisschen Muffensauen. Aber das hat sich schnell gelegt.

... seinen Freund Ihlas Bebou. Ihlas ist ja ein ruhiger Typ, in den ersten Wochen dachte ich, dass er gar kein Deutsch kann (lacht). Wir haben nicht geredet, irgendwann sind wir zusammen nach Berlin gefahren, und so hat sich das dann entwickelt. Es passt einfach mit uns. Wir wohnen nebeneinander und verstehen uns sehr gut, fahren auch zusammen in den Urlaub. Wir mögen den gleichen Klamottenstil, lachen über dieselben Sachen und hören dieselbe Musik. Das macht’s leichter, so jemanden in der Mannschaft zu haben. ... sein erstes Bundesligator. Ich habe erst später realisiert, dass Ihlas mir den Ball vorgelegt hat. Die Flanke kam perfekt, ich habe mir vorgenommen, den nehme ich direkt, und dann habe ich gemerkt, dass ich den gar nicht richtig getroffen habe und gedacht, der fliegt sonstwo hin. Dann sehe ich, dass der am Torwart vorbei ins Netz fliegt. Danach habe ich gar keine Fans, sondern nur mich schreien gehört. Ich wusste auch nicht, was ich machen soll und war froh, als die anderen kamen. ... den Vergleich mit Leroy Sané. Ich bin Linton Maina und möchte auch nicht Mini-Sané genannt werden. Seine Karriere ist krass, aber wir sind unterschiedliche Spielertypen. Nur weil wir die gleichen Haare haben, muss man uns ja nicht vergleichen.