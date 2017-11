Bei Hannover 96 ohne Chance, jetzt Nationalspieler: Jogi Löw nominiert Marcel Halstenberg

Unter Slomka keine Chance bei 96

In Hannover war für Halstenberg bei der U23 Schluss, unter Trainer Mirko Slomka hatte der Verteidiger einen schweren Stand: „Mir wurde nur ein Amateurvertrag angeboten, ich hätte nicht bei den Profis trainieren dürfen.“ Der Rotschopf entschied sich für einen Wechsel zu Dortmund II. Bekannt für die gute Jugendarbeit, aber wieder nur Regionalliga. Dann aber der Karriereschub: Aufstieg in die dritte Liga, Wechsel zu St. Pauli in die zweite Liga und anschließend zu RB Leipzig. Jetzt spielt er in der Bundesliga. Und vielleicht schon am 10. November gegen England für die Nationalmannschaft.