96-Stürmer Niclas Füllkrug stinksauer: "Der Videobeweis ist und bleibt ein Skandal"

Für mich ein Skandal, der Videobeweis ist und bleibt ein Skandal, so wie er ist. Da machen die Leute definitiv keinen guten Job. Es geht auch um das Verhalten als Schiedsrichter, wenn man mit niemandem redet und erklärt. Gerade die, die beteiligt waren, können es nicht fassen, dass so etwas ein Elfmeter sein soll.

Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis bei Mainz 05 in Form

Ist der Schock durch den Elfmeter vergleichbar mit dem späten Ausgleich der Leverkusener zum 2:2?

Diesmal ist es noch ein bisschen schlimmer. Leverkusen hat deutlich mehr Qualität als Mainz, da wäre es eine große Überraschung gewesen. In der jetzigen Situation hat auch keiner damit gerechnet, dass wir hier gewinnen. In der zweiten Halbzeit hätten wir noch etwas mutiger und offensiver verteidigen müssen. So war’s schwer, wenn so viele Flanken reinfliegen.

Es gab Pyro-Alarm. Sie sind mit Waldemar Anton in die Kurve gegangen. Was haben Sie gesagt?

Ich freue mich, wenn sie uns unterstützen, und so etwas gehört bei den Ul­tras ja auch manchmal dazu. Aber vorteilhaft fürs Spiel war’s leider nicht. Ich habe ihnen gesagt: Wir sind gut im Spiel, Männer, wir müssen weitermachen, und dass uns eine Pause nicht guttun würde. Da haben sie ge­sagt, dass sie aufhören.