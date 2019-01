Heldt erneut ohne Breitenreiter-Bekenntnis – Anton wünscht sich weitere Zusammenarbeit

Hendrik Weydandt: "Dann kriegen wir ein Tor und es ist wie mit einem Fingerschnipsen alles weg. Der Mut, das Vetrauen, der Wille – alles weg! Das ist ja genau der Knackpunkt. Wenn du das zur Halbzeit hättest bewerten müssen: Okay, zwei ebenbürtige Mannschaften. Dortmund sicherlich mit mehr spielerischen Anteilen, mit guten Chancen. Wir hatten aber auch unsere Chancen. Es hätte genauso 1:0 für uns stehen können. Es ist eigentlich Wahnsinn, dass es für uns so gut lief und dann lassen wir uns durch ein Tor so aus der Ruhe bringen.“ ©