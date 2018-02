96-Manager Heldt und "Effzeh"-Geschäftsführer Armin Veh: Ziemlich beste Freunde

Sie haben viel durchgemacht, Armin Veh und Horst Heldt. Aber es dauerte, bis sie vor über zehn Jahren in Stuttgart Meister wurden. Sie lernten sich 1995 bei München 1860 kennen, da war Heldt Mittelfeldmann und Veh Trainer-Praktikant. Veh wollte den Spieler Heldt nach Augsburg holen.

"Habe eine intensive Freundschaft mit Armin Veh"

„Ich war denen zu teuer“, erzählte Heldt später. Beide gewannen sich später in Stuttgart richtig lieb mit der Meisterschale in den Händen. Heute ist Armin Veh Sportchef in Köln, das ist der Job, mit dem Heldt im Herbst kokettiert hatte.

„Ich habe eine intensive Freundschaft mit Armin Veh“, sagte der 96-Manager gestern. Morgen trifft er den Kollegen. Und er muss so­wohl seinem Kumpel sowie seinem Herzensheimatverein Köln gleichermaßen wehtun. Heldt wischt die sportliche Brisanz geschickt weg, etwas anderes treibe ihn um, nämlich das Wiedersehen mit seiner Mutter Rosemarie: „Sie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im Stadion sein, wenn ich eine Karte organisiert bekomme. Aber das sieht gut aus.“