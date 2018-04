Hannover 96: Manager Horst Heldt denkt an das Aus des Videobeweises

Denn mal werde ein für den Videoschiedsrichter klares Foul auf dem Platz geahndet, "ich kann mich aber auch an andere Szenen erinnern, da greift der Videoschiedsrichter nicht ein. Die unterschiedliche Herangehensweise irritiert halt alle", sagt Heldt.

"Es ist dringend notwendig, den Videobeweis klar zu definieren. Damit alle Menschen am Fernseher, auf dem Spielfeld, auf der Bank und im Stadion als Zuschauer die Entscheidungen verstehen", sagt 96-Manager Heldt. Er fordert ein klares Regelwerk. "Das würde auch die Schiedsrichter unterstützen und sie nicht durch eine Regelauslegung, die wachsweich ist, immer im Regen stehen zu lassen."

The Guardian: "Gesetzgeber bestimmt: VAR-Technologie soll bei der WM in Russland eingesetzt werden"

Gazzetta dello Sport: "VAR weltweit - da ist das Ok. IFAB: 'Es wird dauerhaft eingeführt'"

Blick: Auch in der Schweiz, der Heimat des Weltverbandes FIFA, hat man das Urteil zur Kenntnis genommen.

Evening Standard: Die Londoner Zeitung verweist mit seinem Bild auf das FA-Cup-Spiel zwischen Tottenham und Rochdale in Wembley, als der Videoassistent für geradezu absurde Szenen sorgte.

Daily Mail: In England ist man über die dauerhafte Einführung des Videobeweises nicht begeistert. Trotz "possenhafter Vorfälle im FA Cup und der Bundesliga" werde der VAR per einstimmiger Entscheidung eingeführt.

"In meinem Empfinden geht es da nicht drum, ob das regelkonform, richtig oder falsch ist. Aus Fingerspitzengefühl hätte man das einfach laufen lassen müssen", sagt Heldt. "Ich hätte es spannend gefunden, wenn die Spieler einfach gesagt hätten: Wir kommen nicht noch mal raus. Was wäre denn dann gewesen? Oder wenn der Torwart gerade auf der Toilette ist?" Spricht es und lacht – Galgenhumor.

Einen weiteren Höhepunkt für die Debatte um den Videobeweis gab's beim Montagsspiel zwischen Mainz 05 und dem SC Freiburg (2:0): das Handspiel eines Freiburgers kurz vor der Halbzeitpause, für das Schiedsrichter Guido Winkmann erst einen Elfmeter gab, als die Spieler schon runter vom Platz und in den Katakomben des Stadions waren. Videoschiedsrichterin Bibiana Steinhaus aus Hannover hatte ihren Kollegen in Mainz erst nach dem Pausenpfiff erreicht.

"Was, wenn der Torwart auf Toilette ist?"

Videoschiri tut 96 weh

Auch Hannover hat die Macht des Videoschiedsrichters schon am eigenen Leib zu spüren gekommen. Beim vermeintlichen 3:3-Ausgleich durch Niclas Füllkrug gegen RB Leipzig schaltete sich der Assistent am Bildschirm ein – und ließ den Treffer wegen angeblichen Abseits zurückpfeifen. „Wo ist das Abseits? Das war mindestens gleiche Höhe. Es nervt kolossal", hatte Heldt danach gepoltert - und später den ganzen Videobeweis in Zweifel gezogen.