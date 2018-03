96-Manager Horst Heldt: "Hier läuft etwas falsch"

Horst Heldt befürchtet, dass sich der aktuelle Konflikt zwischen Vereinsführung und Fanszene nachhaltig negativ auf Hannover 96 auswirkt. "Wir sind an einen Punkt gekommen, an dem wir entscheiden müssen, was wir wollen – alle zusammen", sagt der Manager.

Es könnte alles so schön sein in Hannover: 96 spielt als Aufsteiger eine hervorragende Saison, hat mehr Tuchfühlung zum internationalen Geschäft als zu den Abstiegsrängen. Die Profis beeindrucken seit Saisonbeginn mit starker Moral und Leistung. Glückselig könnte sie also sein, die 96-Welt. Aber sie befindet sich in arger Schieflage. Ob sich diese korrigieren lässt, ist nach den jüngsten Ereignissen mehr denn je fraglich.

Ein Rückblick: Vor dem Spiel am vergangenen Wo­chenende gegen Gladbach eskalierte in der HDI-Arena der Konflikt zwischen der Vereinsführung und den Ul­tras. Der Club hatte die für den vergangenen Montag geplante Podiumssitzung platzen lassen. Die aktive Fanszene setzte daraufhin ihren Stimmungsboykott im Stadion nicht nur fort, sondern sang auch massiv ge­gen Clubboss Martin Kind. Das Spiel: uninteressant.

Manager Horst Heldt ließ seinem Frust freien Lauf. „Mich kotzt hier alles an. Wir beschäftigen uns mit allem anderen, nur nicht mit Fußball. Deswegen haben wir es auch nicht anders verdient“, sagte der Manager. Seitdem schwieg Heldt in der Öffentlichkeit. Bis gestern. In einem Interview mit der „Welt“ sagte Heldt: „Wir sind an einen Punkt gekommen, an dem wir entscheiden müssen, was wir wollen – alle zusammen.“ „Alle zusammen“, sagte Heldt. Worte, die sich nicht nur auf die Ultras beschränken, sondern wohl auch den Verein und Boss Kind einschließen. Dessen Meinung zu den Ultras ist bekannt. „Warum kommen sie überhaupt? Sie reden immer von Unterstützung und wirken doch nur destruktiv. Das Einfachste ist doch, dass sie wegbleiben“, sagte Kind.

Zitate von André Breitenreiter zum Stimmungs-Boykott bei der 96-Niederlage gegen Gladbach "Ich habe eine solche negative Atmosphäre noch nie erlebt. Damit haben wir nicht gerechnet. Das hat die Jungs berührt. Wir haben das in der Halbzeit angesprochen." © Maike Lobback (Archiv) "Ich sage nicht das, was ich denke. Es ist einfach nur schade, dass die Leistung der Mannschaft nicht ausreichend honoriert wird. Wir haben uns die ganze Saison neutral verhalten. Wir können nur durch sportliche Leistung unseren Teil dazu beitragen. Die Jungs versuchen ihr Bestes. Durch Unterstützung von den Rängen wäre auch heute mehr möglich gewesen." "Wir haben es in der ersten Halbzeit gut gespielt. Mönchengladbach hat Weltmeister auf dem Platz, internationale Topstars. Und doch haben wir uns auf Augenhöhe bewegt. Es entscheiden im Fußball Kleinigkeiten. Wir haben nicht aufgegeben, haben immer weiter nach vorne agiert. Wir sind nicht belohnt worden." "Wir werden das mit der Mannschaft besprechen und werden auch die Meinungen hören. Die Jungs werden damit gut umgehen, die Enttäuschung ist natürlich groß, weil wir uns viel vorgenommen haben. Spieler und Trainer arbeiten natürlich lieber in einer positiven Atmosphäre. So etwas zieht schon runter." © Joachim Sielski "Das Thema ist Sache der Vereinsführung in der Kommunikation mit den unterschiedlichen Fangruppierungen. Wir verhalten uns als Mannschaft auch weiter neutral. Vor 14 Tagen nach dem Heimsieg haben wir uns genauso verabschiedet wie jedes Mal. Wir können nur da beeinflussen, was wir uns auf dem Trainingsplatz erarbeiten. Mit Unterstützung besser. Wenn nicht, dann versuchen wir es halt alleine gegen alle." © Petrow (Archiv) "Auf dem Weg zum Aufstieg haben wir gesehen, was positive Emotionen auslösen können. Wir sind getragen worden in schwierigen Phasen." © Lobback

Es wirkt nach außen, als gäbe es bei der internen Bewertung des Themas eine unterschiedliche Auffassung. Ist das wirklich so? Ob er sich wünschen würde, dass Kind mal einen Schritt auf die Fans zu macht, fragte die „Welt“ den Manager. „Es geht nicht darum, was ich mir wünsche. Ich will nur den Finger heben und sagen: Hier läuft etwas falsch. Wir könnten so viele Fußballfeste feiern, wir könnten alle von der tollen Saison profitieren. Aber das tun wir leider nicht“ lautete Heldts Antwort.

Der Manager befürchtet, dass die gegenwärtige Schieflage bei 96 noch mehr in die falsche Bahn leiten könnte. „Es gibt viele Gründe, Fußballprofi zu werden; einer der entscheidenden ist, Leute zu begeistern. Wenn ich das nicht mehr schaffe und daran nicht mal selbst schuld bin, ist das unglaublich frustrierend. Mir als Manager, der Spieler holen oder zum Bleiben bewegen muss, würden so irgendwann die Grundlagen meiner Tätigkeit entzogen“, so Heldt.

Horst Heldt: Seine Karriere in Bildern Der 1. FC Köln verpflichtete den jungen Horst Heldt 1987 für die Jugendabteilung. Bei den „Geißböcken“ schaffte es Heldt bis zu den Profis, absolvierte 130 Spiele für die Kölner und verpasste 1991 nur knapp den DFB-Pokalsieg. © imago/Oliver Hardt Mit 25 Jahren wechselte Horst Heldt zu 1860 München, für die er in vier Jahren bis zum Abstieg der „Löwen“ 111-mal auf dem Platz stand (und passend dazu auch noch 11 Tore schoss). © imago/kicker/liedel Mit 29 Jahren feierte Horst Heldt sein Länderspieldebüt bei Nationaltrainer Erich Ribbeck gegen Schottland. Ein weiteres Mal trug der gelernte Kfz-Mechaniker den Adler auf der Brust: gegen die USA. Es war zugleich sein letztes Spiel für Deutschland. © imago/weckelmann Nach dem Abstieg von 1860 München blieb Horst Heldt in der 1. Liga und ging zu Eintracht Frankfurt, wo er zwei Jahre blieb und in 64 Spielen zehn Tore erzielte. © imago/Alfred Harder 2001 zog Horst Heldt weiter nach Österreich zum SK Sturm Graz. Dort blieb er allerdings nur ein Jahr, ehe er seine letzte Profistation antrat. © imago/gepa Pictures Stuttgarts Trainer Felix Magath holte den 33-jährigen Heldt 2003 zum VfB. Für die Schwaben absolvierte er 54 Spiele und schoss drei Tore. © imago/Pressefoto Baumann In dieser Szene entwischt dem Stuttgarter der junge Cristiano Ronaldo – damals noch im Trikot von Manchester United. © imago/MIS Horst Heldt (hier im Zweikampf mit Hannovers Julian de Guzman) absolvierte im April 2005 sein letztes Spiel seiner Karriere. In der darauffolgenden Saison kam er nicht mehr über die Reservistenrolle hinaus. © imago/Eisele Im Januar 2006 beendete Horst Heldt seine Spielerkarriere beim VfB Stuttgart und wurde direkt Sportdirektor bei den Schwaben. Gleich zu Beginn entließ Heldt den alten Trainer Giovanni Trapattoni und setzte Armin Veh als neuen Chefcoach ein. Ein Glücksgriff! Mit Veh wurden die Stuttgarter 2007 deutscher Meister. © imago/Ulmer Im Juli 2009 rückte Heldt in den Vorstand des VfB auf, blieb den Stuttgartern aber nicht mehr lange erhalten. Ein Jahr später wechselte er in den Vorstand des FC Schalke 04. © imago/Pressefoto Baumann Unter Horst Heldt musste Felix Magath bei Schalke 04 im Frühjahr 2011 gehen. Heldt verpflichtete daraufhin Ralf Rangnick – und der gewann mit den „Knappen“ wenige Wochen später den DFB-Pokal. © imago/Team2 Nach turbulenten sechs Jahren verließ Horst Heldt im Sommer 2016 den FC Schalke 04. Auch für den damaligen Trainer André Breitenreiter war zum Saisonende Schluss. © imago/Sven Simon Der Abschied aus Gelsenkirchen fiel Horst Heldt sichtlich schwer. Im März 2017 wird Horst Heldt Nachfolger vom entlassenen Sportgeschäftsführer Martin Bader (hier noch in den Diensten des 1. FC Nürnberg) bei Hannover 96. © imago/MIS

Dazu gehört auch das Verlängern von Profiverträgen oder die Verpflichtung neuer Spieler für 96. In der aktuellen Lage sicher kein einfaches Unterfangen. Laut Heldt zählen fünf Punkte dazu: Ligasicherheit, Per­spektive, Geld, Bedingungen – und Atmosphäre. „Auch dafür stehen wir leider aktuell nicht. Und das macht es so bitter, weil der letzte Punkt derjenige ist, den wir am leichtesten beeinflussen könnten“, sagte Heldt. Es gab nicht wenige Stimmen, die nach den Heldt-Aussagen dachten, dass der 96-Manager, an dem schon Köln baggerte und der jetzt auch in Wolfsburg und Hamburg gehandelt wird, seinen Abgang vorbereitet. „Dem ist nicht so. Ich will hier meiner Verantwortung gerecht werden“, sagte er.

