"Dann wird es eine Entscheidung geben": 96-Manager Horst Heldt lässt Zukunft offen

Boss Kind weiß von den Treffen mit Verantwortlichen des VfL nichts. „Grundsätzlich sehe ich kein Problem darin, Gespräche zu erlauben. Aber das dann zu machen, um Gespräche zu legalisieren, die schon geführt wurden, das macht keinen Sinn. Ich kann es nicht beurteilen, ob es diese Gespräche schon gab, ich war nicht dabei. Aber alles, was man so hört und liest, da könnte man das vermuten“, sagt der 96-Chef.

Anders sind die Aussagen, die von den Beteiligten getroffen wurden, nicht zu verstehen. Klar ist: Heldt ist beim VfL Wolfsburg Wunschkandidat für die Geschäftsführung Sport. Zwei Treffen soll es dem Vernehmen nach gegeben haben. Bestätigen wollte Heldt diese auch nach dem Bayern-Spiel nicht. „Ich werde da nichts bestätigen, weil ich das genauso handhabe wie in den Tagen und Wochen zuvor. Wir haben noch nicht unser Ziel erreicht. Und dann werden wir es am Ende der Saison Revue passieren lassen und dann wird es auch Personalentscheidungen geben, das ist ja ganz normal“, sagt der Manager.

Ist die Beziehung zwischen Hannover 96 und seinem Manager Horst Heldt am Ende? Das Wochenende hat zumindest eher dazu beigetragen, dass man auf den Erhalt dieser Ehe nicht mehr ganz so viel Geld setzen sollte.

Im März 2017 wird Horst Heldt Nachfolger vom entlassenen Sportgeschäftsführer Martin Bader (hier noch in den Diensten des 1. FC Nürnberg) bei Hannover 96.

Im März 2017 wird Horst Heldt Nachfolger vom entlassenen Sportgeschäftsführer Martin Bader (hier noch in den Diensten des 1. FC Nürnberg) bei Hannover 96. © imago/MIS

Im Juli 2009 rückte Heldt in den Vorstand des VfB auf, blieb den Stuttgartern aber nicht mehr lange erhalten. Ein Jahr später wechselte er in den Vorstand des FC Schalke 04.

Im Juli 2009 rückte Heldt in den Vorstand des VfB auf, blieb den Stuttgartern aber nicht mehr lange erhalten. Ein Jahr später wechselte er in den Vorstand des FC Schalke 04. © imago/Pressefoto Baumann

Horst Heldt (hier im Zweikampf mit Hannovers Julian de Guzman) absolvierte im April 2005 sein letztes Spiel seiner Karriere. In der darauffolgenden Saison kam er nicht mehr über die Reservistenrolle hinaus.

Horst Heldt (hier im Zweikampf mit Hannovers Julian de Guzman) absolvierte im April 2005 sein letztes Spiel seiner Karriere. In der darauffolgenden Saison kam er nicht mehr über die Reservistenrolle hinaus. © imago/Eisele

In dieser Szene entwischt dem Stuttgarter der junge Cristiano Ronaldo – damals noch im Trikot von Manchester United.

In dieser Szene entwischt dem Stuttgarter der junge Cristiano Ronaldo – damals noch im Trikot von Manchester United. © imago/MIS

Nach dem Abstieg von 1860 München blieb Horst Heldt in der 1. Liga und ging zu Eintracht Frankfurt, wo er zwei Jahre blieb und in 64 Spielen zehn Tore erzielte.

Nach dem Abstieg von 1860 München blieb Horst Heldt in der 1. Liga und ging zu Eintracht Frankfurt, wo er zwei Jahre blieb und in 64 Spielen zehn Tore erzielte. © imago/Alfred Harder

Mit 25 Jahren wechselte Horst Heldt zu 1860 München, für die er in vier Jahren bis zum Abstieg der „Löwen“ 111-mal auf dem Platz stand (und passend dazu auch noch 11 Tore schoss).

Mit 25 Jahren wechselte Horst Heldt zu 1860 München, für die er in vier Jahren bis zum Abstieg der „Löwen“ 111-mal auf dem Platz stand (und passend dazu auch noch 11 Tore schoss). © imago/kicker/liedel

Horst Heldt: Seine Karriere in Bildern

"Es gibt Spielregeln, es wäre mal ganz gut, wenn man sie irgendwann einhält"

Was er meint: Im vergangenen Jahr führte Heldt Gespräche mit seinem Herzensclub Köln, die von Kind allerdings abgesegnet waren. Jetzt also die Gesprächsrunde mit dem VfL, von dem es bisher keine offizielle Anfrage gab. „Es gibt Spielregeln, es wäre mal ganz gut, wenn man sie irgendwann einhält. Aber das ist für mich kein Problem. Mehr erwarte ich es natürlich von Mitarbeitern, da ist die Situation ganz sicher etwas differenzierter zu beurteilen“, sagt der 96-Boss.

Begeisterung über das Verhalten eines hochrangigen Mitarbeiters klingt anders. Zumal Heldt in Hannover zum Geschäftsführer aufsteigen und den jetzt ausgearbeiteten Vertrag in dieser Woche unterschreiben soll. Das sagt zumindest der 96-Chef. „Es hat Gespräche zwischen mir, Horst Heldt und Herrn Fischer, dem Verantwortlichen im Aufsichtsrat, gegeben. Mit der Unterschrift unter den Geschäftsführervertrag ist alles geregelt. Dass Horst Heldt ihn unterschreibt, so ist es im letzten Gespräch vereinbart worden“, sagt Kind.

So klar ist das allerdings nicht. Sagt Heldt. „Die Unterlagen sind in der Tat überreicht worden. Die Unterlagen prüfe ich jetzt, und dann muss man gucken, ob das alles so aufgelistet ist, wie wir es im Vorfeld besprochen haben. Dann wird es eine Entscheidung geben“, erklärt der 96-Manager.