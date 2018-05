96-Manager Heldt: "Man kann sich nachvollziehbar nicht an mir orientieren, aber an Kind"

Es ging früh los für ihn am Dienstagmorgen. Um 8.30 Uhr war 96-Manager Horst Heldt in der HDI-Arena zu einer Gesprächsrunde eingeladen. Early Talk hieß die vom Verein Die Familienunternehmer e.V. organisierte Veranstaltung, bei der es um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Familienunternehmen und Fußball-Profivereinen ging.

Heldt plauderte entspannt länger als ein Bundesligaspiel – und gab viel von seinem Privatleben preis, zum Beispiel über seine Lehre zum Kfz-Mechaniker. „Rufen Sie mich aber bitte nicht an. Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie liegenbleiben. Ich kann höchstens den ADAC rufen“, sagte Heldt zum Publikum. Geredet wurde über seine Spielerkarriere, seine Managerkarriere, den Stimmungsboykott, 50+1 – und auch den VfL Wolfsburg.

Im März 2017 wird Horst Heldt Nachfolger vom entlassenen Sportgeschäftsführer Martin Bader (hier noch in den Diensten des 1. FC Nürnberg) bei Hannover 96.

Im Juli 2009 rückte Heldt in den Vorstand des VfB auf, blieb den Stuttgartern aber nicht mehr lange erhalten. Ein Jahr später wechselte er in den Vorstand des FC Schalke 04.

Horst Heldt (hier im Zweikampf mit Hannovers Julian de Guzman) absolvierte im April 2005 sein letztes Spiel seiner Karriere. In der darauffolgenden Saison kam er nicht mehr über die Reservistenrolle hinaus.

In dieser Szene entwischt dem Stuttgarter der junge Cristiano Ronaldo – damals noch im Trikot von Manchester United.

Nach dem Abstieg von 1860 München blieb Horst Heldt in der 1. Liga und ging zu Eintracht Frankfurt, wo er zwei Jahre blieb und in 64 Spielen zehn Tore erzielte.

Mit 25 Jahren wechselte Horst Heldt zu 1860 München, für die er in vier Jahren bis zum Abstieg der „Löwen“ 111-mal auf dem Platz stand (und passend dazu auch noch 11 Tore schoss).

Horst Heldt: Seine Karriere in Bildern

„Ich habe letzte Woche Herrn Kind informiert, dass es mein Wunsch wäre, nach Wolfsburg zu gehen“, leitete Heldt ein. Auch die Gründe hat er Kind erklärt. Die sind bekannt: Im März 2017 hatte Heldt unter anderen Bedingungen bei 96 angefangen. 50+1 sollte in Hannover kippen, Heldt damit mehr Geld für Transfers bekommen. Ist nicht passiert. Dazu die schwierige Lage mit den Fans und die von 96 schlecht organisierte Mitgliederversammlung oder das Transfergerangel mit Aufsichtsrat Martin Andermatt.

Die Verhandlungen mit Wolfsburg scheiterten. „Es gab unterschiedliche Auffassungen darüber, was ein Manager im Fußball wert ist“, sagte Heldt. Kind wollte 5 Millionen für Heldt und den Sportlichen Leiter Gerhard Zuber, der VfL aber nicht so viel zahlen.

Daran wirklich zu glauben, fällt jedoch schwer. Und dass wirklich alles super zwischen Heldt und Kind ist auch. Dass der Manager ein Glaubwürdigkeitsproblem in der Causa hat, weiß er selber. „Man kann sich, im Moment nachvollziehbar, vielleicht nicht an mir orientieren, aber an Martin Kind. Er ist intern sowie öffentlich dafür bekannt, dass er von seinen Statements nicht zurückrudert“, sagte Heldt.

Kind hatte den Zeitpunkt der Verhandlungen heftig kritisiert, beide Clubs stecken schließlich im Abstiegskampf. Am Wochenende könnte sich aber eine neue Situation ergeben: Holt 96 gegen Hertha mindestens einen Punkt, ist der Aufsteiger gerettet – und dann könnte der VfL einen neuen Versuch starten, Wunschkandidat Heldt doch noch in die VW-Stadt zu holen, der übrigens dem Vernehmen nach auch bei einem Abstieg des VfL in Wolfsburg anheuern würde.