Offiziell bestätigt: Horst Heldt bleibt bei Hannover 96

Überraschende Wende in der Personalie Horst Heldt: Der Manager bleibt Hannover 96 erhalten. Das verkündete der Verein am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Nach mehreren Treffen mit dem VfL Wolfsburg, erst am Mittwochabend sprach er mit Verantwortlichen des VfL am Braunschweiger Flughafen, kommt nun doch alles ganz anders. Heldt bleibt bei Hannover 96. "Ein Wechsel des Managers zum VfL wird nicht stattfinden. Das ergaben die Gespräche und Verhandlungen zwischen beiden Vereinen, in denen es zu keiner Einigung kam", heißt es in einer Pressemitteilung von 96.