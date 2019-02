Leichte Ballverluste, keine Torchancen: Das ist die 96-Mängel-Liste von Thomas Doll

Hannover Kurz vor dem Anpfiff hatte er sich erst mal am neuen Arbeitsplatz umgeschaut. „Ich fand es gigantisch“, staunte Thomas Doll, „32 000 Zuschauer an einem kalten Februarabend“ in der HDI-Arena.

Vom letzten Job in Budapest war der 52-Jährige weit geringere Besucherzahlen gewohnt. „Umso mehr hat es mich geärgert, dass wir das nicht rüberbringen konnten, dass der Funke nicht übergesprungen ist zu unserem tollen Publikum.“

Kein 96-Spiel nach vorn

Dem neuen Trainer gefiel ganz und gar nicht, was er in den 90 Minuten gegen Leipzig von seiner Mannschaft gesehen hatte. „Das Defensivverhalten war 35 Minuten lang okay, das Spiel nach vorn hat nicht stattgefunden, so ehrlich müssen wir sein“, analysierte Doll. „Das muss nächste Woche gegen Nürnberg in vielen Dingen anders aussehen“, stellte der Ex-Profi klar – und ging ausführlich auf die Mängel ein.