Hannover 96: Schmiedebach zum zehnten Mal in Folge nicht im Kader 

Julian Korb: Spielte bereits in der Jugend für Borussia Mönchengladbach und machte auch 106 Spiele (drei Tore) für die Profis. Wechselte im Sommer 2017 zu Hannover 96. © dpa

Mohamadou Idrissou: Aus Wehen kam der Stürmer 2002 zum Bundesligaaufsteiger Hannover 96. Nach 68 Spielen (13 Tore) und einer Leihe nach Caen ging es über Duisburg und Freiburg für die Spielzeit 2010/11 nach Gladbach. Die in Freiburg gemachte Ankündigung "nächstes Jahr spiele ich Champions League" trat nicht ein. © dpa