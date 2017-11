Hannover 96 im Kampf um Marc-Oliver Kempf vom SC Freiburg nur Außenseiter

Ab und zu müssen sich Fußballprofis selbst gut verkaufen können. Marc-Oliver Kempf (22) hat das gerade indirekt getan – vielmehr sein Sportvorstand in Freiburg. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft im nächsten Sommer aus. Ma­nager Jochen Saier bedauerte: Kempf will in Freiburg „nicht verlängern, er will ablösefrei wechseln“. 96 weiß natürlich von Kempfs Wechselplänen. Aber steigt Manager Horst Heldt ein in den Kampf um Kempf?