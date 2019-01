Vor dem Spiel gegen Hannover 96: Marco Reus beim BVB zurück im Training

Gute Nachrichten für den BVB - schlechte für Hannover 96: Marco Reus ist am Dienstag wieder ins Training bei Borussia Dortmund eingestiegen. Damit scheint der Offensivspieler rechtzeitig zum Spiel gegen 96 am Samstag (15.30 Uhr) wieder fit zu werden, nachdem er am vergangenen Wochenende die Partie gegen RB Leipzig (1:0) verletzungsbedingt verpasste.