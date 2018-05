Hannover 96: Martin Harnik absolviert Medizincheck in Bremen

Anzeige

Der wechselwillige Martin Harnik erschien am Freitag um 10:30 Uhr in Bremen. Der Österreicher absolvierte den obligatorischen Medizincheck bei Werder. Alles deutet darauf hin, dass Harniks Rückkehr nach Bremen in Kürze perfekt wird. Das Portal "Deichstube" filmte den Noch-96-Stürmer bei seiner Ankunft am Klinikum Links der Weser.

„Rumeiern bringt nur Unruhe“ „Ich empfehle, den Wechsel noch in dieser Woche abzuwickeln“, sagte 96-Chef Martin Kind am Donnerstag. „Rumeiern bringt nur Unruhe und hilft keinem.“ Kind fordert: „Wir sollten das Thema abschließen. Er will ja auch nach Bremen gehen.“ Jetzt war der Stürmer also schon bei Werder vor Ort. Nach einer Stunde kam Harnik gut gelaunt vom Medizincheck zurück und meldete sich "gesund".

Ein Schnäppchen für Werder Werder wird drei Millionen Euro Ablöse für Harnik zahlen – so billig sind Stürmer, die neun Tore in der letzten Bundesliga-Saison erzielt haben, normalerweise nicht zu bekommen. Harnik erreicht zwar am 10. Juni mit dem 31. Geburtstag ein reifes Fußballalter, ist für Werder aber trotzdem ein Schnäppchen. Für Harnik dürfte wichtig sein, dass er in Bremen einen längerfristigen Vertrag erhalten soll, als ihm 96 zusagen wollte.

