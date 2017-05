Harnik, der 96-Aufstiegsfaktor

Der 96-Stürmer kommt rechtzeitig wieder in Form und könnte im heißen Aufstiegskampf den Unterschied zugunsten der Roten ausmachen

Die 96-Spieler hatten die Musik in der Kabine nach dem 2:0 von Hannover 96 beim FC Heidenheim schon längst auf volle Lautstärke gestellt und feierten den Auswärtssieg ausgelassen, da machte Martin Harnik auf dem Platz noch Überstunden und gab ein Interview nach dem anderen. Der Österreicher war nicht nur aufgrund seiner beiden Treffer der Held des Abends. Er war auch der Anführer einer Mannschaft, die mit einer ganz starken Leistung ihre Ambitionen auf den direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga noch einmal unterstrichen hat. Dritter Doppelpack der Saison „Wir waren besonders in der ersten Halbzeit in allen Belangen überlegen und haben alles auf die Kette bekommen, was wir probiert haben. Es war heute vom ganzen Team eine sehr gute Leistung. Im Grunde genommen so, wie man es von einer Mannschaft erwartet, die aufsteigen möchte“, sagte der zweifache Torschütze. Für Harnik waren die beiden Tore in der 16. und 25 Minute, die er jeweils mit dem rechten Außenrist erzielte, der dritte Doppelpack in dieser Saison. Zudem stellte der 29-Jährige mit nunmehr 17 Saisontoren seinen persönlichen Rekord aus der Spielzeit 2011/2012 ein, als er für den damaligen Bundesligisten VfB Stuttgart 17-mal getroffen hatte.

Die Einzelkritik für die 96-Profis von Dirk Tietenberg Philipp Tschauner: Note 3. Musste wenig eingreifen, hatte kaum Gefährliches zu entschärfen. Was auf seinen Kasten kam, hielt der Torwart aber sicher fest. Tschauner bleibt der Zu-null-Mann. © imago Oliver Sorg: Note 3. Wird immer wichtiger und sicherer, hatte eine Top-Zweikampfquote. Seine allerdings abgefälschte Flanke fiel Harnik vor dem zweiten Tor vor die Füße. © dpa Florian Hübner: Note 3. Fast hätte er sein erstes Tor geköpft, nach einem Eckball fehlte nicht viel. Defensiv wieder sehr aufmerksam, musste in der zweiten Halbzeit energischer zupacken. © Lobback Salif Sané: Note 2. Abwehrturm, der wieder die entscheidenden Luftduelle gegen die kopfballstarken Heidenheimer gewann. Hatte auch nach einem Eckball offensiv eine Torchance. © dpa Miiko Albornoz: Note 3. Mitbeteiligt am Führungstor, aber auch mit leichten Konzentrationsfehlern. Solide Passquote, in der Vorwärtsbewegung kann er es noch besser. © imago Waldemar Anton: Note 2. Hat sich den Platz im defensiven Mittelfeld erobert und sich auch festgespielt. Arbeitete gut nach hinten, versuchte sich auch offensiv einzuschalten. © imago Marvin Bakalorz: Note 3. Bekam den Vorzug vor Fossum, defensiv war wieder auf das Mentalitätsmonster Verlass. Am Pass-Spiel muss er arbeiten, da landeten doch einige Bälle nicht beim Mitspieler. © dpa Felix Klaus: Note 4. Bewegt sich viel, kommt aber irgendwie nicht wie in der Hinserie in den gefährlichen Bereich. War wieder nicht an entscheidenden Szenen beteiligt, keine guten Flanken. © Lobback Edgar Prib: Note 2. Die Vorbereitungsmaschine lief wieder auf Hochtouren. Schlug die Flanke zum wichtigen 1:0. Hatte Pech beim Freistoß, den Torwart Müller noch übers Tor lenkte. © Lobback Martin Harnik: Note 1. Läuft beim Topstürmer! Harnik ist Mister Aufstieg, der 96-Entscheider. Nach zwei schwächeren Spielen mal wieder eine Topleistung, eiskalt schlug er zweimal zu. © Lobback Niclas Füllkrug: Note 3. Anfangs sehr beweglich, machte Dampf, hatte auch gleich eine gute Chance. War zuletzt gegen Düsseldorf der Entscheider, diesmal Vorbereiter. Tauchte in Hälfte zwei ab. © Lobback Kenan Karaman: Note 3. Kam mal wieder als erster Wechselspieler rein. Machte ein paar Bälle fest, arbeitete defensiv wie gefordert mit. Kam aber nicht mehr in die gefährliche Zone. © imago Artur Sobiech: Ohne Note. Kam wieder sehr spät, vor allem um Zeit zu schinden. Ohne Aktion von Bedeutung. © imago Iver Fossum: Ohne Note. Auch noch mal mitmachen und Zeit gewinnen. Konnte nichts mehr bewegen. © imago

Es wäre gut für 96, sollte Harnik seine Quote in den verbleibenden zwei Spielen noch verbessern. Vieles spricht dafür, denn der Stürmer scheint genau im richtigen Moment wieder in Topform zu sein. Im Vergleich zu den Spielen in Aue und gegen Düsseldorf, als dem Offensivspieler kaum etwas gelang und er über weite Phasen abtauchte, war der Herumtreiber Harnik in Heidenheim omnipräsent. "Eiskalt vor dem Tor" Er ließ sich immer wieder ins Mittelfeld zurückfallen, um von dort das Spiel der Roten zu lenken, tauchte nicht nur bei seinen beiden Treffern gefährlich im Heidenheimer Strafraum auf und half bei Standards auch im eigenen Sechzehner aus. Was die Gastgeber auch versuchten, sie bekamen den 96-Stürmer nie in den Griff. Trainer André Breitenreiter weiß, dass ein Spieler wie Harnik, der in der heißen Phase der Saison vorangeht und die anderen mitnimmt, im Aufstiegskampf den Unterschied ausmachen kann. „Das hat er richtig gut gemacht“, lobte der 96-Trainer seinen Stürmer. „Er ist eiskalt vor dem Tor, das hat er in dieser Saison schon mehrfach bewiesen.“

Die Stimmen zum 96-Sieg in Heidenheim André Breitenreiter: "Wir haben im Vergleich zu vergangenen Woche eine deutliche Reaktion gezeigt. Alles, was wir uns vorgenommen hatten, haben die Jungs umgesetzt. Wenn sich unsere Stürmer immer so abwechseln, dass es zu drei Punkten führt, dann ist das doch prima. Jetzt brauchen wir noch zwei Spiele mit der gleichen Leistung." © dpa Horst Heldt: "Das war die beste erste Halbzeit, seitdem ich bei 96 bin. Wir waren von der ersten Minute an im Spiel, hatten sehr gute Spielzüge und waren sehr präsent im Zweikampfverhalten." © Lobback Nieden-050517zn010 Niclas Füllkrug: "Das war eine bärenstarke Leistung von der ganzen Mannschaft. Es gibt keinen Spieler, der heute nicht auf einem sehr hohen Level gespielt hat." © Lobback

Und wenn Harnik mal nicht trifft, dann ist ja noch Niclas Füllkrug da. Die beiden 96-Stürmer erzielten in den vergangenen sieben Spielen sieben der insgesamt neun 96-Tore: Harnik traf viermal, Füllkrug dreimal. „Wenn sich unsere Stürmer immer so abwechseln, dass es zu drei Punkten führt, dann ist das doch prima. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn der eine oder andere Spieler auch mal in die Bresche springen und treffen würde“, sagt Breitenreiter. "Das sind die Spiele, für die du Profi wirst" Auch Harnik wird es recht sein, wenn sich der 96-Angriff noch zweimal so treffsicher zeigt wie zuletzt. „Es ist doch gut, wenn wir uns mit dem Toreschießen abwechseln. Ich habe kein Problem damit, wenn ,Fülle’ den Siegtreffer gegen Stuttgart schießt. Hauptsache, einer schießt ihn“, sagt Harnik, der sich schon sehr auf das Spitzenspiel gegen seinen früheren Club VfB Stuttgart am Sonntag in der HDI-Arena freut: „Das sind die Spiele, für die du Profi wirst.“

