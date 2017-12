"In solchen Situationen hilft Dir keiner": So haderte Martin Harnik mit seinen 381 torlosen Minuten

Waldemar Anton: Konnte aufgrund einer Verletzung in der Woche nur wenig trainieren, was man ihm aber nicht anmerkte. Sehr aufmerksam und zweikampfstark. Note: 2,5

Waldemar Anton: Konnte aufgrund einer Verletzung in der Woche nur wenig trainieren, was man ihm aber nicht anmerkte. Sehr aufmerksam und zweikampfstark. Note: 2,5 © dpa