Philipp Tschauner : Hat erst nicht gar nicht so viel zu tun, weil Bremen schlecht zielt. Muss nur zwei Bälle auf Mann halten. Dann kassiert er erst den Kopfball und rettet 96 dann den Sieg mit einer Parade im Eins-gegen-Eins gegen Belfodil. Note: 2

Oliver Sorg : Diesmal hinten rechts statt in der Dreierkette. Gut Zweikampfpräsenz, dafür gibt’s Szenenapplaus und die Olli-Faust nach einer Grätsche gegen Delaney. Baut das 1:0 von hinten mit auf. Note: 3

Salif Sané : Es zwickt in der Leiste, aber seine Leistung ist tadellos. Windet sich geschickt in die Zweikämpfe. Einmal verschätzt er sich beim Konter, verursacht einen Freistoß, aber den köpft er dann selbst weider raus. Note: 2

Marvin Bakalorz : Die Torvorlage hat er sicher nach seinem Lattenheber vor dem 2:0. Erobert den Ball vorher gegen Bargfrede. Zumindest ein halbes Tor von ihm. Liefert spektakuläre Zweikämpfe. Am Ende sogar Innenverteidiger. Note: 2

Ihlas Bebou : Läuft ein wenig neben dem Spiel her, was nicht negativ auffällt, weil es sonst zuerst gut läuft. Nach der Pause bei Kontern präsenter. Schneller Sprint, schade, dass sein Pass Harnik nicht ganz erreicht. Note: 3

Felix Klaus : Diesmal eine Zwischenstation, überbrückt das Mittelfeld Richtung Offensive. Versteht sich gut mit Albornoz. Mannschaftsdienlicher Auftritt. Wichtig, weil er gerade selbst nicht in Top-Form ist. Gute Standards. Note: 3

Martin Harnik : Endlich wieder der Thor-Hammer. Erster Treffer seit dem 10. Dezember, sein siebter in dieser Saison. Auch sonst fleißig, clever und immer anspielbar. Der gute alte Harnik ist wieder da. Note: 2

