Hannover 96: Martin Kinds neues Saisonziel lautet Platz 15

Der Abstand ist damit noch nicht zu groß – zum Glück für 96. Aber die Aufholjagd muss sofort beginnen, am besten gleich mit dem ersten Spiel gegen Werder am Sonnabend.

Diese extrem schwache Ausbeute hatte keiner der Verantwortlichen im Verein erwartet. 96 startet mit elf Punkten als 17. und Vorletzter in die Rückrunde. Stuttgart auf dem Relegationsplatz 16 hat drei Punkte mehr, Augsburg auf dem ersten sicheren Rang vier mehr. Ärgerlich, dass mit Düsseldorf der zweite Aufsteiger durch den 1:0-Sieg in Hannover im letzten Spiel vor Weihnachten schon sieben Punkte Vorsprung hat.

Keine Punkt-Vorgabe zum Start

Der Start läuft nun auch unter umgekehrten Vorzeichen. Trat 96 in der Hinrunde erst mal fast nur auswärts an, darf 96 nun drei der ersten vier Partien in der HDI-Arena austragen. Nach dem Werder-Auftakt spielt 96 in Dortmund. Danach kommen zwei Heimspiele in Folge gegen Leipzig und Nürnberg.

„Es ist doch klar, dass den drei ersten Heimspielen eine besondere Bedeutung zukommt“, erklärt Kind, „dazu muss aber die Heimschwäche abgestellt werden.“ Nur zwei Siege (ge­gen Stuttgart und Wolfsburg) gelangen, dazu kam ein Unentschieden gegen Dortmund. Auswärts ist 96 seit 15 Monaten sieglos und schaffte nur vier Unentschieden.

Auch wenn der Klubchef keine Vorgabe machen will – sieben Punkte müssten es aus den drei ersten Heimpartien schon werden, wenn 96 in der Liga bleiben will.