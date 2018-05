Nach Bakalorz und Harnik: Auch 96-Profi Matthias Ostrzolek steigt ins Business ein

Matthias Ostrzolek steigt ins Business ein. Gemeinsam mit seiner Partnerin Anne-Kathrin Ertl und dem Unternehmen "MAD about juice" wird der 96-Profi den ersten "MAD"-Store am Thielenplatz in Hannover eröffnen. "Wir haben MAD in Hamburg kennen und lieben gelernt und freuen uns dieses Projekt gemeinsam mit MAD about juice zu realisieren! Neben dem Fußball ist gesunde Ernährung meine Leidenschaft", teilte Ostrzolek auf seiner Instagram-Seite mit.

Das Unternehmen "MAD" betreibt drei Läden in der Hamburger Innenstadt. Neben Säften und Smoothies gibt es dort auch gesunde Snacks wie Sandwiches und Salate zu kaufen. Jetzt soll ein weiterer Store in der Innenstadt Hannovers dazukommen. Die Eröffnung des neuen Geschäfts sei laut Ostrzolek noch in diesem Spätsommer geplant.