Uni-Pläne, Heimat und Vorbilder: So tickt 96-Verteidiger Matthias Ostrzolek privat 

In der Sendung "Meine 11 - die Playlist der Fußballstars" bei Sky hat 96-Profi Matthias Ostrzolek mit Gastgeber Maik Nöcker über seine Lieblinssongs gesprochen. Währenddessen offenbarte der Verteidiger der Roten private Einblicke in sein Leben.

Unter anderem erzählte Ostrzolek, dass er sein Studium in Wirtschaftswissenschaften, welches er nach seinem Abitur angefangen hat, unbedingt fortsetzen will. "Ich will den Studium-Abschluss auf jeden Fall noch vor meinem Karriere-Ende schaffen", sagte er.

In seiner Zeit beim aktuellen Zweitligisten haben ihn zwei Menschen besonders geprägt. "In der A-Jugend war Dariusz Wosz eine Legende für mich. Später war er dann mein Trainer, er hat in dieser Zeit sehr viel an meinen Schwächen gearbeitet."

Vorbild David Alaba

Über die Stationen FC Augsburg und Hamburger SV landete der Linksverteidiger schließlich bei Hannover 96. Im Kampf um einen Stammplatz achtet Ostrzolek auch darauf, was andere Spieler in der Bundesliga machen. "Von Spielern, die auf der gleichen Position spielen, schaut man sich gerne ab, wie sie bestimmte Situationen lösen. Auf meiner Position ist David Alaba das Non plus ultra. Da schaue ich besonders gerne hin", sagte er.

Mit seinen 28 Jahren schaut Ostrzolek auch schon auf sein Karriereende. "Ich habe einen Traum, vielleicht noch einmal mit dem VfL Bochum in der ersten Liga zu spielen. Ich kann es mir aber auch sehr gut vorstellen, in der MLS zu spielen." Gastgeber Nöcker hakte an dieser Stelle nach und fragte, wo Ostrzolek sich in fünf Jahren sieht - in der MLS oder mit dem VfL Bochum in der Bundesliga. Seine Antwort: "Ich könnte nie Nein zum VfL Bochum sagen. Emotional verbindet mich sehr viel mit dem Verein."