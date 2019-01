96-Meinung: Das Ende der Zusammenarbeit

Es gibt nichts, was Hannover 96 auslässt in dieser Saison, die einem Horrortrip gleicht. Am Donnerstag legte der Trainer seine Gefühle offen, was vermutlich eine Antwort auf seine passive Rolle beim Neujahrsempfang am vergangen Montag war. Da redeten 96-Chef Martin Kind und Manager Horst Heldt über ihn, aber nicht mit ihm.

Breitenreiters Entlassung und die angekündigte Sondierung des Trainermarktes wurden thematisiert, während Breitenreiter zuhören musste wie ein kleiner Junge. Menschlich verständlich, dass der Trainer schwer enttäuscht ist und einen offenen Austausch fordert. Er hat wenigstens darauf verzichtet, sich auf Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge zu berufen und Artikel 1 des Grundgesetzes zu zitieren: Die Würde des Menschen ist unantastbar.