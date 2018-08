96-Meinung: Verletzungen von Bebou und Haraguchi sind kein Grund zu jammern!

Der Kader bietet Alternativen

Aktuell sorgt sich der 96-Trainer aber nicht um die europäische Perspektive, sondern um einen unfallfreien Saisonstart. Mit Ihlas Bebou und Genki Haraguchi sind zwei wichtige Angriffsspieler verletzt. Vor einem solchen Szenario hatte Breitenreiter tatsächlich gewarnt und nicht nur weitere Verstärkungen für die Abwehr, sondern auch für die Offensive angemahnt. Er hat sie nicht bekommen, das ärgert den Trainer nun.

"Die Spieler stecken im Kader oder wie Uffe Bech im Regionalligateam"

Breitenreiter arbeitet jedoch (noch) nicht bei den Bayern oder in Dortmund, und bei aller verständlichen Aufregung kurz vorm Start muss man festhalten: 96 hat eben nicht die Möglichkeiten, alle Positionen dreifach zu besetzen. Breitenreiter verfügt in der Offensive über genügend Ersatzleute, die vielleicht nicht so schnell sind wie Bebou oder so erfahren wie Haraguchi. Die Spieler stecken aber im Kader oder wie Uffe Bech im Regionalligateam – dann muss er sie eben bringen.