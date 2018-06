96-Meinung: Der Transfer von Nicolai Müller hätte eine gewisse Logik

Kein Name kommt so häufig in Deutschland vor wie dieser: Mehr als 700 000 Menschen heißen Müller. Dieter, Ernst, Friedrich, Gerd, Hansi, Henry, Josef, Ludwig, Nicolai und Thomas – sie alle müllerten in der Nationalmannschaft oder müllern noch (Thomas). Sie haben richtig gelesen: Nicolai Müller ist auch dabei. Vor fünf Jahren, bei der USA-Reise der Nationalmannschaft, kam er beim 4:2 gegen Ecuador in der 89. Minute für Lukas Podolski und beim 3:4 gegen die USA in den letzten zehn Minuten für Miroslav Klose zum Einsatz.

Egal, Nationalspieler ist Nationalspieler. Bei 96 gab es auch schon Müllers: Werner, den Kapitän der legendären Meistermannschaft von 1954 oder Heinz, den Ersatztorwart, der erst so richtig bekannt wurde, als er nicht mehr spielte und gegen die Befristung von Arbeitsverträgen im Profisport klagte. Erfolglos.