96-Meinung: Beförderung von Horst Heldt - eine richtige Entscheidung

Wer Heldt heißt und in der Bundesliga-Branche einen sehr guten Job macht, muss damit leben, irgendwann zum Super-Heldt inklusive Fotomontage zu werden. Es gibt Schlimmeres. Horst Heldt wird zum neuen Super-Mann bei 96 befördert, wenig spektakulär darf sich der Manager künftig Geschäftsführer nennen.

Der richtige Mann am richtigen Ort

Diese Position ist mit mehr Macht und Geld verbunden – und das hat sich Heldt auch verdient. Als er im März vergangenen Jahres kam, zweifelte der damalige Zweitligist 96 gerade am alternativlosen Aufstieg. Mit Heldt und dem wenig später eingestellten Trainer André Breitenreiter verlor 96 kein Spiel mehr und feierte die Sofort-Rückkehr in die Bundesliga. Hier spielt das von Heldt und Breitenreiter zusammengestellte Team eine verblüffend gute Rolle und wird sicher nicht absteigen. Dass Heldt hier der richtige Mann am richtigen Ort ist, daran bestand nie ein Zweifel.