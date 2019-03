96-Meinung: Die "Roten" brauchen einen kompletten Neuanfang

Das Gute zuerst: 96 kann planen. Aber, und das ist der Haken, bestimmt nicht für die Bundesliga. Der Zusammenbruch gestern in Stuttgart lässt keine anderen Schlüsse zu. Diese Mannschaft wird nicht mehr in der Lage sein, sich von dem Schwabenhammer zu erholen. Der 1:5-Schlag trifft alle in Hannover, und je weniger Spuren in der kommenden Saison noch von diesem 96 übrig bleiben, umso besser. Mit der Leistung wie in Stuttgart wird es auch in der 2. Liga schwer.

Bilder der Bundesliga-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96 Hannovers Takuma Asano (li.) im Zweikampf mit Stuttgarts Santiago Ascacibar. ©

Anzeige

Erinnerungen an die Abstiegsrückrunde Man stelle sich vor, 96 würde es noch durch irgendein Wunder in die Relegation schaffen. Auch dort wäre für die Mannschaft in dieser Verfassung nichts zu holen. Die Rückserie erinnert in erschreckender Weise an die Abstiegsrückrunde unter Trainer Thomas Schaaf. Mit dem Unterschied, dass 96 damals in Stuttgart noch gewann und den VfB mit in die 2. Liga riss. Es steht also diesmal noch schlimmer. Die Konsequenz sollte nicht sein, an Leihspielern festzuhalten und sie möglicherweise fest zu verpflichten oder Verträge zu verlängern. Spieler wie Wood, Asano oder Wimmer dürften kaum geeignet sein, Hannovers Fußball-Zukunft mitzugestalten. 96 braucht einen kompletten Neuaufbau, keine Renovierung.

"Das meiste stehen zu lassen, wie es ist, wäre nur noch Pfusch am Bau." Ein kleines Stimmungshoch wie nach dem Trainerwechsel von Schaaf zu Daniel Stendel lässt sich mit den aktuellen Werkzeugen nicht so schnell zusammenzimmern. Einer wie „Hitz The Hammer“ (Thomas Hitzlsperger) beim VfB könnte zumindest stimmungsmäßig Hoffnung für die Zukunft machen. Welche Architekten für ein neues 96-Gebäude verantwortlich zeichnen werden, lässt sich so kurz nach dem Debakel von Stuttgart nicht seriös beantworten. Das meiste stehen zu lassen, wie es ist, wäre nur noch Pfusch am Bau. Mit der Statik, der Aufstellung und der Einstellung wie gestern in Stuttgart dürfte 96, bei allem Respekt fürs Erzgebirge, auch in Aue untergehen.

50 Legenden von Hannover 96 - und was aus ihnen wurde Jiri Stajner, Szabolcs Huszti und Vinicius - nur drei bekannte Ex-Spieler von Hannover 96. Der SPORTBUZZER blickt auf weitere frühere 96-Legenden und zeigt, was sie heute machen. ©

ANZEIGE: 50% auf alle Bälle! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.