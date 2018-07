96-Meinung: Esser will’s nochmal wissen

Er kam mit der Erwartung des Stammplatzes, versauerte die Saison aber nur auf der Reservebank. Ganz schön frustrierend für einen 2,5-Millionen-Mann, der es gewohnt ist, auf dem Platz die Tore zu hüten. Michael Esser, das Kraftpaket aus dem Ruhrpott, hatte sich seinen Wechsel zu Hannover 96 wahrlich anders vorgestellt. Er ging in den Zweikampf mit Aufstiegsschnapper Philipp Tschauner – und unterlag. Ein Grund sicher war die herausragende Führungsrolle des Stammkeepers in der Mannschaft, er war Kapitän und Leitwolf.

Nach der Zeit in Österreich ging es für Esser zurück nach Deutschland zum SV Darmstadt 98. Dort blieb er aber nur ein Jahr... © Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

© Photo by Getty Images/Bongarts/Getty Images

Nach fünf Jahren in der ersten Mannschaft der Bochumer wurde Esser kurzzeitig zum SK Sturm Graz nach Österreich verliehen. © Photo by Getty Images/Bongarts/Getty Images

Chancen stehen besser

Esser hätte sich nun entscheiden können, mit 30 Jahren einen neuen Verein zu suchen. In den aktuellen Zeiten, in denen zuverlässige Torhüter besonders gefragt sind, hätte sein Berater sicher lukrative Alternativen auftun können. Es wäre der leichte Weg gewesen, zumal Essers Karriere sicher nicht mehr Jahrzehnte überdauern wird. Doch der Ex-Klempner aus Oer-Erkenschwick, der in Darmstadt zur Bundesligareife heranwuchs, stellt sich wieder dem Zweikampf mit Tschauni. Und – da sind sich viele Beobachter sicher – seine Chancen stehen besser als noch im vergangenen Jahr.