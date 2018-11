96-Meinung: Fakten schaffen - Heimsieg jetzt!

Anzeige

Schwierig, sich dem schlechtesten Saisonstart von 96 seit 30 Jahren zu nähern – vielleicht erst mal über die Dreien. Tschauner macht auf Schalke am 33. Geburtstag wie Felipe sein 33. Bundesligaspiel, 96 kassiert drei Tore. Dabei fehlt das Stammplatz-Trio Esser, Füllkrug und Schwegler. In der entscheidenden Statistik steht bei 96: wieder keine drei Punkte geholt. Bitter, dabei hat die Mannschaft doch gar nicht so schlecht gespielt. Und wenn aus Schwalben Elfmeter werden, hat der Schiri auch ein bisschen Schuld.

Die Mannschaft ist intakt - und folgt dem Trainer Gerade geht es bei 96 etwa so zu wie in Pippi Langstrumpfs Liedchen: „2 x 3 macht 4, widdewiddewitt und drei macht neune. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.“ In der 96-Welt passen die gefühlte Wahrnehmung und die Fakten nicht zusammen. Die Zahlen – sechs Punkte nach zehn Partien – sind verheerend. Nur ein Sieg dabei, das ist katastrophal nach fast einem Drittel der Saison. Gefühlt ist es jedoch nicht gar so schlimm und aussichtslos. Die Leistung gäbe keinen Anlass, verrückt zu spielen, sagt der Trainer. Sie spielen ordentlich mit, aber immer wieder passieren zu viele entscheidende Fehler. Es mangelt an Torgefahr und Durchschlagskraft, auch an Körperlichkeit und Entschlossenheit. Warum donnert Fossum den Ball vorm 1:2 nicht weg? Andererseits ist die Mannschaft intakt und folgt dem Coach. Das ist wichtig, wenn die Trainerfrage diskutiert wird. Und das wird sie längst bei vielen Fans. Klar ist: Über allem steht, den Abstieg zu vermeiden. Dazu bleiben zwei Patronen: Trainerwechsel und wieder mal neue Spieler in der Winterpause.

Die Roten in Noten: So waren die 96-Spieler auf Schalke in Form Philipp Tschauner: Erster Ligaeinsatz in dieser Saison – am 33. Geburtstag. Wirkt ein bisschen rostig beim Rauskommen, kein Wunder. Beim Elfmeter agiert er gehen Uth unglücklich, trifft ihn irgendwie. Aber ob das ein Elfer ist? Wohl eher nicht. Bei den Toren chancenlos. Note 4. © AP Julian Korb: Rückt von der Tribüne in die Startelf, Alternative Olli Sorg musste kurzfristig passen. Etwas wacklig hinten, aber okay. Bereit kurz vor der Pause per Flankes Bebous Superchance vor. Bleibt bemüht. Note 3. © 2018 Getty Images Josip Elez: Was lange währt … In der unsicheren 96-Lage wird er immer sicherer. Den Elfmeter, der gegen ihn gepfiffen wird, kassiert der Video-Schiri ein – da kann Elez sich allerdings bedanken. Note 3. © imago/Pakusch Waldemar Anton: Als Mittelmann in der neuen Fünferkette gefragt, die vielen Kollegen scheinen ihm Druck etwas zu nehmen. Wirft sich in die Schüsse und rettet, wenn die Nebenmänner mal pennen. Ist aber am 1:2 mitschuld, weil er sich mit Fossum nicht einig ist, wer den Ball klären soll. Note 3. © dpa Felipe: Der Körper macht einfach nicht mit. Startet kompromisslos, doch nach 37 Minuten ist Schluss. Er bleibt liegen, hält den rechten Oberschenkel, humpelt gestützt vom Platz. Dauerpatient Felipe – so bitter. Note 4. © AP Miiko Albornoz: Wegen der Fünferkette kann er offensiv risikofrei(er) helfen. Packt anfangs ein paarmal seine Miiko-Flanken aus, versucht es dann selber, taucht aber auch mal ab. Die Leistung kommt in Wellen. Note 3. © imago/Pakusch Ihlas Bebou: Rennt an, leitet ein, schließt ab. Engagiert. Er hat vor der Pause die beste 96-Chance, fliegt nach Korb-Flanke aber so in den Ball, dass er ihn mit dem Schuh weglöffelt. Flankt perfekt fürs 1:1 von Weydandt. Bester bei 96. Note 2. © AP Iver Fossum: Neben Walace im Mittelfeld, aber mit mehr Offensivdrang. Die ganz zündenden Ideen hat er jedoch auch nicht. Vorm 1:2 gibt es Abstimmungsprobleme mit Anton, muss direkt danach raus. Note 4. © AP Walace: Noch ein weiterer Ansauger vor der Abwehr, das macht der Brasilianer eigentlich cool. Gewohnt abgeklärt nach hinten, zumindest eine Konstante. Note 3. © 2018 Getty Images Genki Haraguchi: Hat immer wieder mal eine Ideen, kann sie fast nie umsetzen. Mal passt er zu lang, mal läuft er in einen Gegner. Hat zumindest eine gute Chance aus der Entfernung. Aber viel zu wenig für sein Talent ... Note 4. © dpa Bobby Wood: : Lange einziger Stürmer in der neuen 96-Defensivtaktik. Die ersten 15 Minuten unauffällig wie häufig, dann wacht er auf und ackert. Die große Chance bleibt aus, in der zweiten Hälfte fehlt die Power. Note 4. © AP Kevin Wimmer: Kommt in der 37. für Felipe. Acht Minuten später hat er Gelb für eine viel zu späte Grätsche. Nochmal 20 Minuten später ausgewechselt – taktische Gründe, weil Weydandt für die Offensive kommt. Note 4. © imago/DeFodi Hendrik Weydandt: Erste Chance, sofort ein Tor – das Märchen geht weiter. Weil Schalke aber schon 30 Sekunden später wieder trifft, kann er sich nur kurz freuen. Note 2. © imago/Christian Schroedter (Archiv) Florent Muslija: Kommt in der 73. Minute, um nochmal was nach vorne zu machen. Klappt aber nicht, er holt nur eine Ecke raus. Note 4. © imago/Christian Schroedter (Archiv)

Breitenreiter braucht Punkte Das abschreckende Beispiel aus Stuttgart taugt nicht gerade als Argument für den Wechsel – alle drei Spiele hat der neue Trainer Weinzierl verloren, bei 0:11 Toren. André Breitenreiter hat zu Recht das Vertrauen, aber das wird endlich sein wie bei jedem Trainer, wenn die Punkte dauerhaft ausbleiben. Umso wichtiger wird das Heimspiel am Freitag gegen Wolfsburg – da müssen Punkte her. Gelingt der Dreier, widdewiddewitt, 1 x 3 macht 9 Punkte in der Tabelle, sieht die reale 96-Welt gleich besser aus. Also Fakten schaffen – Heimsieg jetzt!