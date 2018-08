96-Meinung: Ein seriöses Märchen mit Torfroschkönig - Fortsetzung möglich

Es war einmal, so fängt das aktuelle 96-Fußballmärchen an. Ein Adjektiv findet gleich mehrfach Erwähnung: „seriös“ war der Pokalstart in Karlsruhe, „seriös“ die überraschend hohe Torquote, „seriös“ die Leistung in allen Mannschaftsteilen, „seriös“ der Torwart Michael Esser bei seiner hübschen Parade und „seriös“ auch der frühere Kreisligastürmer Hendrik Weydandt, der seine beiden späten Ballkontakte wie die Märchenfigur Torfroschkönig in zwei Treffer verwandelte. Vollkommen seriös strahlten Trainer André Breitenreiter und Manager Horst Heldt, zu meckern hatten sie überhaupt nichts.