Meinung zu Hannover 96: Fanszene mit klarem Signal an die Führung

Die Stimmung kehrt also zurück in die HDI-Arena. Eine gute Entscheidung und ein klares Signal an die 96-Führung, möglichst unvorbelastet in die neue Spielzeit zu gehen. Ein Neustart zur neuen Saison sozusagen. 96 und die aktive Fanszene haben Wege gefunden, miteinander zu reden. Nicht länger nur übereinander. Ein wichtiger Prozess, der allerdings nicht bedeutet, dass die alten Ziele verworfen sind.