96-Meinung: Es gibt keine bessere Alternative zu Jonathas

Fußball kann so einfach sein – und so schön. Schließen wir kurz die Augen und träumen uns ein paar Tage voraus in die HDI-Arena. Es ist der 19. Januar, am Spielfeldrand macht sich ein hochgewachsener Profi mit etwas zu dünnen Beinen im roten Trikot bereit zur Einwechslung. In der 62. Minute hält der vierte Schiedsrichter die Tafel hoch, vom Platz trottet der glücklose Bobby Wood, er klatscht sich im Vorbeigehen mit dem Hochgewachsenen ab, der sogleich den Platz in der 96-Sturmzentrale besetzt. Jonathas Cristian de Jesus Mauricio ist wieder da.

Happy End muss kein Traum bleiben Genau fünf Minuten später hat er seinen zweiten Ballkontakt. Marvin Bakalorz wurstelt sich am Strafraum durch, legt quer, Jonathas schiebt den Ball mit der rechten Innenseite unter Bremens Torhüter Jiri Pavlenka durch. 1:0, das Tor reicht zum so wichtigen Sieg gegen Werder, das Publikum tobt vor Begeisterung, mit Jonathas ist die Hoffnung zurück. 96-Freunde wissen natürlich, dass es diese Geschichte schon mal gab, am 17. August 2017, als Jonathas nach fünf Minuten auf dem Rasen das Siegtor gegen Schalke schoss. Und sie müssen damit rechnen, dass sich das nicht schon am Sonnabend gegen Bremen wiederholt, sondern vielleicht erst eine Woche später in Dortmund oder am 1. Februar gegen Leipzig, je nach Zustand des Brasilianers. Ein Traum aber muss die Geschichte nicht bleiben.

Finanziell vernünftige Entscheidung Die vorzeitige Rückkehr des Stürmers, den 96 als Star für wahnsinnige zehn Millionen Euro kaufte und als Flop zuletzt gebührenfrei an Sao Paulo verlieh, gilt als ausgemachte Sache. Die personelle Not ist groß in Hannover, das Geld knapp, somit wäre diese Rückholaktion vernünftig. Finanziell ohnehin, Jonathas gehört 96, mehr als das Gehalt würde nicht fällig. Sportlich ist das Risiko größer, Jonathas war oft verletzt und hat vermutlich nicht die besten Fitnesswerte. Aber er hat Erfahrung, ist als Wander-Profi abgebrüht für die Anforderungen des Abstiegskampfes und könnte seine Qualitäten vorm Tor ja auch erstmal als Joker zeigen. Das wichtigste Argument für Jonathas ist aber die Frage der Alternative: Ein starker anderer Stürmer, der Rettungstore garantiert, ist für 96 kaum zu bekommen.