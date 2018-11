96-Meinung: Wenn die Defensive pennt, ist auch gegen Freiburg und Mainz nichts drin

Anzeige

Am lustigen Sonnabend jubelte der Gladbacher Nachbar Düsseldorf über das jecke 3:3 bei den Bayern. Wenn so etwas möglich ist, dann hätte 96 auch in Gladbach Punkte holen können. So oft kann die Mannschaft zu Hause nicht vorlegen, um die gruselige Bilanz in der Fremde auszugleichen.

96 wirkte in Gladbach zunächst lebendig Trotzdem wirkte die 96-Mannschaft ja anfangs lebendig am Totensonntag in Gladbach. Der Weg war ähnlich angelegt wie der Düsseldorfer in München, etwas geplanter zunächst, mit schnellem Spiel nach vorne, einfachem Spiel. Mehr, und das ist eigentlich die etwas traurige Botschaft, ist mit dieser ersatzgeschwächten Mannschaft nicht drin. Wenn dann wie in Gladbach die Abwehr pennt, dann ist bei den Fohlen nichts zu holen – und auch in Freiburg und Mainz dürfte so nichts drin sein.

Die "Roten" in Noten: So waren die Spieler von Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach in Form: Michael Esser: Gegen Wolfsburg zuletzt fantastisch, gestern schwach. Beim Gegentor zum 1:2 zu zögerlich, steht so im Niemandsland und bekommt den Ball durch die Beine. Hält später wieder stark gegen Plea. Note: 4. © Sielski-Press Julian Korb: Hat viele Jahre in Gladbach gelebt und gespielt – das scheint ihn zu hemmen. Kommt nicht in die Duelle mit den Gegenspielern, läuft zu oft hinterher. Offensiv ohne Akzente. Note: 5. © Sielski-Press Josip Elez: Bereitet mit seinem langen Ball auf Füllkrug das 1:0 mit vor. Defensiv aber zu zögerlich und nicht aggressiv genug in den Zweikämpfen. Mit schlechtem Stellungsspiel. Mit schlechtem Stellungsspiel wie vor dem Tor zum 1:4. Note 5. © Getty Images Waldemar Anton: Der aggressivste Spieler in der Abwehr. Vor dem 1:3 schlecht postiert und von Hazard vernascht. Rückt danach ins Mittelfeld. Übersteht die Partie, ohne Gelb zu sehen – ist so gegen Hertha nicht gesperrt. Note 4. © Sielski-Press Matthias Ostrzolek: Gehört nicht zu den Ballkünstlern.Versucht aggressiv zu spielen, läuft aber zu oft ins Leere. Holt sich nach leichtem Ballverlust die gelbe Karte ab. Offensiv ohne nennenswerte Aktion. Note 5. © Sielski-Press Iver Fossum: Der Norweger lässt sich zum Spielaufbau zwischen die Innenverteidiger zurückfallen. Darf die Ecken und Freistöße schießen. Defensiv fehlt ihm der Zugriff – nutzt die Einsatzchance nicht. Note 5. © Sielski-Press Marvinb Bakalorz: Der offensivere der beiden defensiven Mittelfeldspieler. Hätte nach einem Eckball fast per Kung-Fu-Tritt mit hohem gestreckten Bein sein erstes Tor erzielt. Verliert beim 1:3 Stindl aus den Augen. Note 5. © Sielski-Press Noah Sarenren Bazee: Mit dicker Beule an der Stirn ausgewechselt und einer Gehirnerschütterung. Ärgerlich für 96, weil der schnelle Sarenren Bazee bis dahin der aktivste Spieler ist. Reißt mit seinen Läufen Löcher. Note 3. © Sielski-Press Linton Maina: Nach starker Leistung und seinem ersten Bundesligator gegen Wolfsburg diesmal kaum mal im Spiel. Wechselt zur zweiten Hälfte von links vorn nach rechts – das macht’s auch nicht besser. Note 5. © Sielski-Press Niclas Füllkrug: Erster Einsatz nach seiner Knie-Pause. Legt per Kopf das schnelle 1:0 vor, dann ward er nicht mehr gesehen. Note 5. © Sielski-Press Bobby Wood: Macht sein drittes Saisontor, trifft eiskalt gegen Sommer. Aber viel mehr kommt auch vom amerikanischen Nationalstürmer nicht. Note 4. © Sielski-Press Genki Haraguchi: Ersetzt den verletzten Sarenren bazee – im direkten Vergleich fällt der japanische Nationalspieler brutal ab. Komplett wirkungs- und teilnahmslos. Nur zu sehen, als e eine Ecke schießen darf. Note 6. © Florian Petrow Kevin Wimmer: Undankbar, ins Abwehrchaos eingewechselt zu werden. Bringt auch keine Sicherheit in die Defensive, wackelt kräftig mit. Note 5. © Sielski Hendrik Weydandt: Auch undankbar, ins unsortierte Angriffsspiel eingewechselt zu werden. Bleibt chancenlos und ohne Torgefahr. Note 5. © imago/Christian Schroedter

96 muss fußballerisch zwei Schritte zurück machen, um in der Tabelle zumindest einen Platz weiter voranzukommen – was schon schwierig genug ist. Das sind keine schmuckvollen Aussichten für die Adventszeit. Aber der Sieg gegen Wolfsburg war ein Signal in diese Richtung. Das Blitztor in Gladbach ein weiteres. Nicht einfacher, wenn wichtige Spieler ausfallen Es wird nicht einfacher, wenn wichtige Spieler ausfallen. Bis zur Winterpause ist dieser Tempo-Konter-Weg ohne Lametta aber der einzige, mit dem sich Hannover zumindest auf den Relegationsplatz retten kann. Und die Retter in der Abwehr inklusive Torwart müssen es endlich schaffen, fehlerfrei aus einer Partie zu gehen. Man darf sich jetzt schon mal für die Weihnachtszeit nötige Verstärkungen wünschen.