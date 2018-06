Meinung zu Hannover 96: Lieber Füllkrug-Tore made in Hannover als teurer Ersatz

​Keine Chance oder kein Wille

Wenn wir also beim Kinderfußball bleiben: Erzählen Sie mal einem Fünfjährigen, warum 96 seine besten Spieler weggibt oder weggeben will, wenn in der nächsten Saison ein besserer Platz als in der vergangenen (Rang 13) und mittelfristig sogar wieder Europa erreicht werden soll.

Okay, Salif Sané (zu Schalke) und Felix Klaus (nach Wolfsburg) hatten sich ihre Wechsel per Option vertraglich fixieren lassen. Also keine Chance. Martin Harnik wollte unbedingt nach Bremen, hat sich aber auch in Hannover wohlgefühlt. Man hätte ihn zwingen können, bei 96 zu bleiben – mit einem Vertrag bis 2021, wie es Werder tat. Okay, wollte man nicht.