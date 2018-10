96-Meinung: Qualität zu groß, um in Gefahr zu geraten? Selbstkritik jetzt!

Ein Bösewicht als Gegner ist immer gut, sonst müsste sich ja auch James Bond am Strand mit Cocktail und Blondchen langweilen. In die Reihe der 007-Gegenspieler von Goldfinger, Scaramanga und Blofeld gehört für 96 nun auch Guido Winkmann. Seine Waffe ist die schrille Pfeife – er sendet auch Funksignale in die Ohren, woraufhin Männer wie von Geisterhand Rechtecke in die Luft malen.

Hannover 96 und die Winkmann-Enscheidungen

Zweimal fühlte sich 96 von Schiri Winkmann eher zu Recht hintergangen, beim Füllkrug-Elfmeter in München und beim aberkannten Füllkrug-Tor zum 3:3 gegen Leipzig. Daraufhin bat 96 den DFB, Winkmann nicht mehr bei 96-Spielen anzusetzen. Und was macht der Verband – er setzt Winkmann als Video-Assistenten in den Kölner Keller. Und schon schlägt der vermeintliche Bösewicht aus dem sicheren Hinterhalt wieder zu – kippt die Entscheidung des Feld-Schiris Kampka. Am Ende gibt es einen Hand-Elfmeter, der Augsburg mit 2:0 in Führung bringt.