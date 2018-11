96-Meinung: Nach jungen Talenten forschen, dieser Weg ist richtig!

Schon schlimm, was bei Hannover 96 an vielen Fronten so geschieht. Nicht hoffnungslos, nein: Warum sollte am Freitag eine Albornoz-Flanke nicht mal wieder auf einem Wood-Kopf landen? André Breitenreiter kann ebenso gut die Kurve kriegen wie sein Kollege Heiko Herrlich in Leverkusen. Die Ruhe, die der 96-Trainer ausstrahlt, hat auch etwas Gutes. Er macht weiter mit dem Casting-Programm für die 96-Zukunft. Eine Software übrigens, die zuverlässig läuft.