96-Meinung: Das Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg bietet ausschließlich positive Möglichkeiten

1991: VfL Bochum - Hannover 96 2:3: Ein Jahr zuvor mussten die Roten in der zweiten Runde auch nach Bochum. Waldemar Steubing, Niclas Weiland und Karsten Surmann sorgten für eine 3:1-Halbzeitführung, die die Bochumer nicht mehr aufholen konnten. In dieser Saison wurde Hannover 96 Pokalsieger. © dpa

1996: Hannover 96 - 1860 München 2:4: Ein Jahr vorher mussten die Roten auch gegen 1860 antreten. In der 30. Minute stand es schon 2:2. Die Siegtreffer für 1860 München fielen in der zweiten Hälfte. Die 96-Treffer erzielten Vladan Milovanovic und Kreso Kovacec. © imago/Rust

1999: Hannover - Arminia Bielefeld 1:2: Das Tor für Hannover war ein Eigentor der Bielefelder. Die letzten 25 Minuten war die Arminia in Unterzahl, aber 96 schaffte den Ausgleich nicht mehr. Markus Kreuz hatte das rettende 2:2 auf dem Fuß, aber er verschoss einen Elfmeter in der 86. Minute. © imago/Contrast

2002: FC Bayern München - Hannover 96 2:1: Hasan Salihamidzic und Roque Santa Cruz trafen innerhalb von zwei Minuten in der zweiten Halbzeit. Blaise Nkufo konnte den Ehrentreffer durch einen Elfmeter in der 93. Minute erzielen. © dpa

2011: Hannover 96 - FSV Mainz 05 0:1 n.V.: Nach regulärer Spielzeit war der Spielstand 0:0. In der 93. Minute erzielte Andreas Ivanschitz den Siegtreffer für Mainz 05. Besonders ärgerlich: Didier Ya Konan verschoss einen Elfmeter in der 123. Minute. © dpa

2014: VfR Aalen - Hannover 96 2:0: Ein Eigentor von Ceyhun Gülselam in der 24. Minute leitete die Niederlage ein. VfR Aalen stieg in der Saison 14/15 als Letzter aus der 2. Liga in die 3. Liga ab. © dpa

2017: VfL Wolfsburg - Hannover 96: Am Mittwoch, den 25. Oktober, um 18:30 Uhr treffen die Roten in der 2. Runde auf Wolfsburg, den Pokalsieger der Saison 2014/2015. Das letzte Aufeinandertreffen im Pokal war 1987 in der 1. Runde. Hannover 96 verlor vor 30 Jahren mit 3:0. © dpa

Termin ist attraktiv

Der Termin am Abend, die Landesregierung hat uns ja dankenswerterweise für Mittwoch einen Feiertag spendiert, scheint ideal für das fußballerische Wendemanöver. Die Anstoßzeit um 18.30 Uhr ist attraktiv, da können die lieben Kleinen getrost mit- und trotzdem rechtzeitig ins Bett kommen. Gruseln dürfen sie sich dann am Mittwoch in aller Ruhe – zum mittlerweile geliebten Halloween. Dass bis Montag schon 32 000 Karten verkauft wurden, beweist auch in Zahlen das Zutrauen der Fans – obwohl Pokal auch für Dauerkarteninhaber extra kostet.