96-Meinung: Stimmen aus der Politik - Tut es für euer Land, 96-Jungs! 

In Stuttgart mischt sich jetzt schon der Ministerpräsident in die Vereinspolitik ein. „Beim VfB sollte sich irgendwann die Erkenntnis durchsetzen, dass permanente Trainerwechsel nicht zum Erfolg führen“, mahnte Winfried Kretschmann vor dem Bundesliga-Kellerkracher des VfB am Sonntag gegen 96.

Weil wird hoffen

Worauf sein Kollege Stephan Weil in Hannover wartet, wissen wir nicht. Sicher auf einen 96-Sieg in Stuttgart, damit der Abstieg nicht praktisch schon besiegelt ist. Die Landeshauptstadt Hannover zweitklassig? Das darf nicht sein.

"Tut es für euer Land"

Niemals würde sich der Ministerpräsident Weil aber in die Trainersuche einmischen. 96 sucht ja auch gar keinen Trainer, sondern vernünftige Spieler. Da können sie lange suchen, werden viele jetzt spotten. Dann versuchen wir es mal mit einem Appell an die Ehre der hannoverschen Berufsfußballer: Tut es für euer Land, also Niedersachsen. Ach, was: Macht, was ihr wollt – nur steigt nicht ab!