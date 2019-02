96-Meinung: Es fehlt ein Typ wie Sergio Pinto!

Natürlich war früher nicht immer alles besser bei 96, aber früher gab es Sergio Pinto. 160 Spiele machte der Deutsch-Portugiese für Hannover, erzielte 19 Tore, genoss Respekt bei Mitspielern und Fans, war gefürchtet bei den Gegnern.

"Der gehört doch in den Beichtstuhl"

Wenn 96 etwa gegen die Bayern spielte, fiel vorher der Name Pinto – den mochten die feinen Stars nicht, der suchte Zweikämpfe und Wortgefechte, der tat auch mal weh, der stauchte luschige Mitspieler und sogar den Schiedsrichter zusammen. Oder schürte die Emotionen, was spielentscheidend sein konnte. Im Oktober 2011 wurde Pinto im Heimspiel gegen die Bayern an der Seitenlinie gefoult, nichts wirklich Schlimmes, aber die Schmerzensschreie des 96-Profis hallten bis oben auf die Westtribüne, und Pintos Flugrollen waren reif die Turn-WM.

Im folgenden Tumult sah Bayern-Verteidiger Jerome Boateng Rot, weil er Christian Schulz geschubst hatte. 96 gewann mit 2:1, und Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge forderte für den angeblich an allem schuldigen Schauspieler Pinto: „Der gehört doch in den Beichtstuhl.“