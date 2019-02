96-Meinung: So gehört nur Torwart Michael Esser in die Bundesliga

Erinnern Sie sich an diesen Ausraster des damaligen DFB-Teamchefs Rudi Völler mit dem Tiefpunkt? Und dem noch tieferen Tiefpunkt? Wer diese 96-Saison verfolgt, könnte ein bekanntes Muster erkennen ...

Nichts zu spüren von Abstiegskampf

Das, was Hannover da in Hoffenheim ablieferte, hatte in großen Teilen wenig bis nichts mit Bundesliga-Fußball zu tun. So gehört nur Torwart Esser in die 1. Liga. Kein Kampf, kein Mut – nicht mal ordentliches Zweikampfverhalten. Nichts zu spüren von AbstiegsKAMPF, höchstens von AbstiegsANGST. Das war noch trostloser als in der traurigen Hinrunde.