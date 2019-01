96-Meinung: Die Blickwinkel des 96-Feuerwehrmannes

Das musst du auch erst mal schaffen: Da präsentiert ein Bundesligist in akuten Abstiegsnöten einen neuen Trainer nach Wochen des Herumeierns und erntet dafür unerwartet viel Hohn und Spott – für Dolls Wutrede vor über zehn Jahren in Dortmund und seinen mit Sexismus behafteten TV-Streit um die Ehefrau von Bayern-Stürmer Thomas Müller. Thomas Doll, Vize-Europameister als Spieler und mit nachgewiesener Retter-Trainermentalität ausgestattet, wird auf zwei öffentliche Auftritte reduziert, die zugegebenermaßen nicht zu seinen Glanzstücken gehören. Unbedachte Äußerungen, sicher. Aber dafür gleich als Strafe den kalten Liebesentzug? Sicher nicht.

"Es ist nicht aussichtslos", für Doll steht dennoch eine Menge auf dem Spiel

Doll tritt in Hannover ein herausforderndes Amt an, bei dem für den Ungarn-Rückkehrer eine Menge auf dem Spiel steht. Die Gefahr des Scheiterns und dem damit einhergehenden Niedergang in die Zweitklassigkeit in einem – vorsichtig gesagt – schwierigen Umfeld mit Fanszene und Präsident ist doch wesentlich höher als ein glorreicher Triumphzug ins gesicherte Tabellenmittelfeld. Gerne zitiere ich an dieser Stelle den Doll-Kumpel Frank Rost: „Sagen wir so: Es ist nicht aussichtslos.“ Stimmt. Vor überschwänglichem Optimismus sprüht das aber nicht.

Dennoch: Doll traut sich die Aufgabe in dieser Zeit zu – auch wenn es weitaus schlimmere Jobs gibt als Bundesliga-Trainer bei 96. Der neue Mann überzeugte Manager Horst Heldt wortreich und nachhaltig davon, sich über die Slomka-Pläne seines Präsidenten hinwegzusetzen. Das wirkt nach. Doll argumentiert nicht mit Ansichten, die vom Vergangenen handeln, sondern von Wegen in die Zukunft. Ein guter Blickwinkel – für alle.