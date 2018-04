96-Meinung: Die Roten müssen wachsen und düngen

Hübers erinnert an Anton

Ohne es übertreiben zu wollen, aber Hübers erinnert mit seiner Spielweise, seinen Zweikämpfen und der Spieleröffnung an das 96-Juwel Waldemar Anton. Die Klasse hat er noch nicht, aber gute Ansätze. Zudem kommt er aus der eigenen Jugend, sind auf den Tag genau gleichalt. Aber das nur am Rande. Warum er erst jetzt spielen durfte, lag in den vergangenen Jahren auch an seinen Verletzungen. Hübers gewann schon in seiner ersten Bundesliga-Halbzeit 78 Prozent seiner Zweikämpfe gegen Superstar Mario Gomez sowie Daniel Ginzcek.