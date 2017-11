96-Meinung zum Bremen-Spiel: Dieser Matchplan ging gründlich daneben

Totalausfall in Bremen. Die Länderspielpause tat Hannover 96 gar nicht gut. Während Werder den Trainerwechsel als Motivationsschub nutzte und gegen Hannover so viele Treffer erzielte wie an allen elf Spieltagen zuvor, zeigte sich der bis dato so couragiert auftretende Aufsteiger als klappriger Fiat – Fehler in allen Teilen.