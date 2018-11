Michael Tarnat über US-Talente Soto und Gloster: "Die Akademie ist on fire"

Born in the USA! Zwei 18 Jahre junge 96-Teenager aus Hannover erobern in ihrer Heimat gerade ihren Fußballkontinent. Chris Gloster und Sebastian Soto aus der 96-Nachwuchs-Akademie gewannen in der Nacht zu Donnerstag in Florida mit der U20 der USA das Finale der Concacaf-Meisterschaften gegen Mexiko mit 2:0.

96-Talentechef Michael Tarnat feiert seine Amerika-Meister. „Die Akademie ist on fire“, jubelt Tarnat, „wir sind froh und stolz, diese beiden Spieler bei uns zu haben.“