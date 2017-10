Albornoz zurück auf dem Trainingsplatz: So geht es den Verletzten bei Hannover 96

Anzeige

Mit Martin Harnik und Jonathas können die beiden derzeit besten Angreifer von Hannover 96 nicht voll mittrainieren (hier mehr zum Thema). Sie sind nicht die einzigen Verletzten bei den Roten. Mehrere 96-Profis wollen die Länderspielpause nutzen, um wieder fit zu werden. Die zentrale Mittelfeldfigur bei 96 kuriert die Knieprobleme aus. Pirmin Schwegler lief am Dienstag um den Maschsee, am Mittwoch wird er bei einem leichten Wettkampf-Training mitmachen. „Er hat in Hoffenheim auch seine Auszeiten bekommen“, sagt André Breitenreiter, „er und Hanno (Harnik) haben viele Spiele in ihrer Karriere gemacht, da dürfen sie sich auch mal auskurieren.“ Schwegler schleppte sich seit Wochen mit Schmerzen im Knie durch und hofft, dass die Probleme bis zum Frankfurt-Spiel verschwunden sind. Tendenz: Er spielt gegen seine Ex-Frankfurter.

Diese Spieler sind bei Hannover 96 verletzt oder angeschlagen. Martin Harnik sagte die Länderspielreise zur österreichischen Nationalelf wegen einer Reizung unter dem Fuß ab. © Maiek Lobback (Team zur Nieden) 96-Neuzugang Jonathas verletzte sich zunächst beim Training am Oberschenkel und fiel dann zwei Tage mit Migräne aus. © Sielski 96-Torwart Philipp Tschauner plagen derzeit Oberschenkel-Probleme. © Silas Stein Hannovers Pirmin Schwegler plagt eine Kniereizung. © zur Nieden Innenverteidiger Salif Sané hat Knöchelprobleme und sich beim Unentschieden gegen Köln unter Schmerzen durchgebissen. © imago/Eibner (Archiv) Miiko Albornoz zog sich zu Saisonbeginn einen Muskelfaserriss zu und verpasste den Ligastart. © imago/Kaletta Nach einem harten Foul von HSV-Stürmer Sven Schipplock wird Felipe gegen Hamburg auf einer Trage verletzt vom Feld getragen. Bei ihm droht ein Rückfall in alte Zeiten. Die Adduktorenverletzung ist kompliziert, er könnte erneut länger ausfallen. © Team zur Nieden Bei der Trainingseinheit am 16.August zog sich der gerade erst frisch zum 96-Kapitän gekürte Edgar Prib einen Kreuzbandriss zu. © Petrow Noah-Joel Sarenren Bazee hat einen Sehnenriss im linken Oberschenkel erlitten und wird wahrscheinlich erst im kommenden Jahr wieder spielen können. © Sielski Uffe Bech riss sich beim Training den Außenmeniskus und musste am rechten Knie operiert werden. Seine Rückkehr ist bisher noch nicht abzusehen.

Kurz vor Saisonstart hatte sich Miiko Albornoz einen Muskelfaserriss zugezogen. Am Dienstag kehrte er nach 55 Tagen wieder auf den Trainingsplatz zurück. Oliver Sorg umarmte den Linksverteidiger zur Begrüßung. Alb­ornoz „ist nah dran an der Maximalbelastung“, sagte Breitenreiter, „es ist seine erste echte Verletzung gewesen, er ist ehrgeizig, wir müssen ihn da noch ein bisschen schützen.“ Trotzdem könnte Albornoz in der kommenden Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren. Tendenz: Frankfurt kommt am 14. Oktober zu früh, aber ein Kaderplatz ist möglich. Felipe ist noch etwas weiter entfernt von der Rückkehr. Wegen seiner großen Krankenakte in der Vergangenheit ist der Innenverteidiger, der neben Salif Sané stark spielte, vorsichtig. Am Mittwoch macht 96 zur Kontrolle ein MRT an den Adduktoren. Tendenz: Eine Rückkehr ist noch nicht absehbar, es hängt von der Diagnose ab.

Aktuelle und ehemalige Nationalspieler von Hannover 96 Martin Harnik stand bereits 68-Mal für die österreichische Nationalmannschaft auf dem Rasen und schoss 15 Tore. © dpa Salif Sané absolvierte bisher zwölf Länderspiele für den Senegal. © imago/Zuma Press Iver Fossum kommt auf 25 Einsätze in der norwegischen U21 und absolvierte bereits drei A-Länderspiele. © imago Waldemar Anton absolvierte drei Länderspiele für die deutsche U21-Nationalmannschaft und wurde 2017 mit der Nachwuchsriege Europameister. Allerdings ohne selbst zum Einsatz gekommen zu sein. © imago/De Fodi 96-Außenverteidiger Miiko Albonorz absolvierte für Chile acht Länderspiele und erzielte dabei einen Treffer. 2015 gewann der Chilene die Copa América, blieb dabei allerdings ohne Einsatz im Turnier. © imago Kenan Karaman stand für die türkische U21-Nationalmannschaft in neun Spielen auf dem Platz und schoss sein Tor. © Sielski Ihlas Bebou kam bisher in sieben Spielen für Togo zum Einsatz. Ein Treffer gelang ihm im Nationaldress noch nicht. © imago/Panoramicx Meta Kaan Demir aus der Regionalliga-Mannschaft der Roten spielte bisher zweimal für die türkische U19-Nationalmannschaft und schoss ein Tor. © imago/Global Imagens Hannovers Flügelflitzer Uffe Bech absolvierte drei Spiele für die Nationalmannschaft von Dänemark. Bech lief in insgesamt 42 Partien für den Nachwuchs der Dänen auf. © imago Auch Oliver Sorg hat schon Erfahrung im Trikot der deutschen Nationalmannschaft gesammelt. Im Mai 2014 spielte er beim 0:0 gegen Polen 82 Minuten auf der Position des Linksverteidigers. Es blieb der einzige Einsatz des damaligen Freiburgers. © imago Pirmin Schwegler machte 14 Spiele für die Schweizer Nationalmannschaft. Sein letztes ist bereits einige Jahre her - es war am 5. März 2014 gegen Kroatien. © imago/Sportnah Charlison Benschop wurde für die Nationalmannschaft der Karibik-Kicker von Curacao nominiert. © Petrow Noah Joel Sarenren Bazee wurde im März 2017 erstmals in den Kader der Nationalmannschaft Nigerias berufen, allerdings noch ohne Einsatz. © imago

Uffe Bech befindet sich mit seiner Reha auf der Zielgeraden. Der Däne verbringt nach der Knie-Operation im Juli noch einmal zwei Wochen in der „Eden-Reha“ von DFB-Physio in Donaustauf. In diesem Jahr soll er ins Teamtraining zurückkehren. Noah Sarenren-Bazee rückt näher ran die Mannschaft. Er machte den 30-Minuten-Lauf um den Maschsee am Dienstag mit. Fürs Mannschaftstraining reicht’s nach dem Sehnenriss noch nicht. Die Mannschaft trainiert am Mittwoch um 15 Uhr auf dem Platz.

Das 96-Heimtrikot im Wandel der Zeit Das 96-Trikot im Wandel der Zeit. © imago/dpa 1964: Zum Start der Bundesliga waren die Heimtrikots von Hannover 96 noch ganz schlicht. Hier laufen Heinz Steinwedel, Udo Nix (verdeckt), Torwart Horst Podlasly, Klaus Bohnsack, Trainer Helmut Kronsbein (vorn), Winfried Mittrowski, Otto Laszig und Bodo Fuchs ins Niedersachsenstadion ein. © imago/kicker 1969: Über mehrere Jahre veränderte sich das 96-Trikot nicht. Hier posiert Jupp Heynckes für ein Foto. © dpa 1971 lief Hannover 96 in gestreiften Trikots auf. Hier blickt Hans-Joseph Hellingrath in die Kamera. © imago/Horstmüller Bei Peter Dahl (li.) und Rolf Kaemmer wanderten 1974 die Streifen auf den Ärmel. © imago/Horstmüller 1976 hatte Hannover 96 erstmals einen Trikotssponsor und warb für einen Pelzhändler. Das Logo auf der Brust fehlte. © imago/Rust 1978 lief Hannover 96 mit einem überdimensionierten weißen Kragen auf und einem neuen Sponsor. © imago/Rust 1981: Horst Neumann hatte nicht nur ein schicke Frisur, sondern auch ein schönes 96-Trikot - wieder ganz in Rot, aber ohne Riesen-Kragen. © imago/Rust 1982 verschwand das 96-Logo auf dem Trikot. Dafür wurde der Aufdruck des Spnsors größer. Auf dem Bild zu sehen: Ralf Aussem, Trainer Diethelm Ferner und Heinz-Joachim Goll. 1986 war das 96-Logo wieder zurück auf dem Trikot - und einer neuer Sponsor prangte auf dem dunkelroten Dress. Auf dem Foto (von links): Bastian Hellberg Jürgen Fleer und Detlev Dammeier. © imago/Rust 1989: Das Trikot hat sich kaum verändert, der Sponsor ist neu. Frank Pagelsdorf, Axel Sundermann, Siegfried Reich, Michael Köpper und Torwart Andreas Nagel gucken skeptisch. © imago 1992: Auch an Hannover 96 kam der Trend der Neunziger-Jahre nicht vorbei. Komische Muster an den Ärmeln, quietschbunte Torwarttrikots - immerhin gab es dafür den DFB-Pokal. © dpa Nicht viel ansehnlicher war das Trikot dann 1996. Kleiner Trost: Carsten Linke wird wahrscheinlich froh gewesen sein, nicht im Dress des Gegners vom 1. FC Nürnberg aufgelaufen zu sein. 1997 wurde das Heimtrikot runderneuert und auch die Biermarke auf der Brust veränderte sich. In diesem Bild jubeln die 96-Profis zusammen mit einem Balljungen nach dem 2:1-Sieg im Pokalspiel gegen 1860 München © dpa Ein Jahr später hat sich nich viel verändert, nur der Sponsor wechselte erneuert. Mit diesem Outfit spielte Hannover 96 und Gerald Asamoah (Foto) in der Regionalliga. © dpa 1999: Die Neuzugänge Oliver Lindemann (vom TuS Hoisdorf), Ayhan Tumani (NEC Nijmegen), Faruk Namdar (Tennis Borussia Berlin), Dzevdet Sainoski (NEC Nijmegen) und der Vertragsspieler Marco Kirch (v.l.) präsentieren sich im neuen bordeauxroten 96-Outfit. © dpa 2001: Jan Simak dribbelt mit seltsamen Verzierungen auf den Ärmeln. © dpa Stolz präsentiert Trainer Ralf Rangnick 2002 seine Neuen für die erste Liga - natürlich im neuen Heimtrikot. 2003: Thomas Brdaric herzt Julian De Guzman in rot-schwarz. © dpa Steve Cherundolo konnte ja wirklich selten ein Tor feiern. Aber mit dem neuen Heimtrikot 2004 klappte das. © dpa 2005 jubelte Ricardo Sousa im neuen Trikot von Diadora. In der ersten Version hatte das Trikot auf der rechten Seite einen Reißverschluss, der musste aber später entfernt werden. Nur noch die Fans kamen in den Genuss. © dpa Hanno Balitsch jubelt 2006, neu eingekleidet, mit Vinicius. © dpa Das letzte Trikot in der Diadora-Serie 2007 war ebenfalls nochmal eine optische Besonderheit. Hier jubeln: Sergio Pinto, Michael Tarnat und Hanno Balitsch. © dpa 2008 folgte der Wechsel auf Under Armour und die Trikots wurden wieder etwas schlichter. © dpa Didier Ya Konan versucht es mit aller Kraft - das neue Trikot bekommt er 2009 nicht kaputt. © dpa 2010 bekam das neue weinrote Trikot einen goldenen Anstrich. Hannover 96 wurde Vierter und qualifizierte sich für die Europa-League. © dpa 2011 jubelt Hannover 96 im schlichten Weinrot nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in Europa. © dpa Mit dem neuen Ausrüster Jako kehrte 2012 der weiße Kragen am Trikot von Szabolc Huszti zurück. © dpa Christian Schulz richtet 2013 einen Dank nach oben. Vielleicht für das schöne neue Trikot? © dpa Auf dem neuen Trikot von 2014 prangte erstmals seit langer Zeit mal wieder ein neuer Sponsor. Joselu stand das 96-Dress, fußballerisch lief es für ihn aber nicht ganz so glücklich. © dpa Karaman und Schmiedebach klatschen im helleren Rot 2015 ab. Mit diesem Shirt stiegen die Roten aus der ersten Liga ab. © dpa 2016 ist 96 kurzzeitig in der zweiten Liga und im klassischen Dunkelrot unterwegs. © dpa Marvin Bakalorz präsentiert das Trikot für die Saison 2017/18. © Petrow

