Aufstiegsheld bleibt den Roten erhalten: Albornoz verlängert Vertrag bei Hannover 96 

Edgar Prib. Dauerbrenner bei den Roten. Seit 2013 lief der Linksfuß in über 100 Spielen für 96 auf (4 Tore, 17 Assists). Ungefähr die gleiche Anzahl an Spielen bestritt der Deutsch-Russe in der 1. Bundesliga, unter anderem für Greuter Fürth. © dpa